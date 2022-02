Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 24^ giornata (19 febbraio)

RISULTATI SERIE B: SI RIGIOCA SUBITO!

Andiamo a scoprire per i risultati di Serie B quali siano le partite in programma nella 24^ giornata. Siamo reduci dal turno infrasettimanale, ma sabato 19 febbraio si torna subito in campo per la quinta di ritorno: assisteremo a sei partite che come sempre prendono il via alle ore 14:00. Nel primo pomeriggio i match in programma sono Ascoli Alessandria, Vicenza Spal, Monza Pisa, Parma Ternana e Reggina Pordenone; alle ore 16:15 invece l’appuntamento con il posticipo di questo sabato sarà con Perugia Cremonese.

Piatto ricco dunque, per una classifica che si sta facendo interessantissima e con il turno di martedì e mercoledì ci ha regalato una nuova capolista, ma anche gerarchie diverse per quanto riguarda almeno la lotta ai playoff e alla promozione diretta. Vedremo allora quello che succederà sabato nel quadro dei risultati di Serie B; mentre aspettiamo che le partite si giochino possiamo fare qualche rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere dalle sfide del giorno, dando appunto uno sguardo alla classifica per capire qualcosa in più.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B del sabato si aprono con la Cremonese al comando: per trovare l’ultima volta in cui è successo bisogna tornare ai tempi di Gigi Simoni, ma adesso i grigiorossi stanno volando anche se rischiano al Curi, perché il Perugia arriva da tre vittorie consecutive con cui si è preso la sesta posizione in classifica e attualmente è in zona playoff. Chi può fare il salto di qualità è certamente il Monza, che adesso si trova soltanto due punti sotto la promozione diretta in Serie A.

I brianzoli hanno una bella occasione perché potrebbero sorpassare il Pisa, che non sa più vincere ed è reduce dal deludente pareggio interno contro il Vicenza (in cui ha anche dovuto recuperare due reti di svantaggio). Il LaneRossi ospita la Spal nella delicata partita per la salvezza con gli estensi che rischiano grosso, ma attenzione anche a Reggina Pordenone – i calabresi però hanno fatto un bel salto di qualità – e a Parma Ternana, forse l’ultima chiamata per i ducali che potrebbero già aver esaurito i bonus per andare a caccia dei primi due posti, e rischiano anche in chiave playoff. Tra poco per i risultati di Serie B si gioca, scopriremo allora quello che succederà…

RISULTATI SERIE B, 24^ GIORNATA

Ore 14:00 Ascoli Alessandria

Ore 14:00 Monza Pisa

Ore 14:00 Reggina Pordenone

Ore 14:00 Parma Ternana

Ore 14:00 Vicenza Spal

Ore 16:15 Perugia Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 44

Lecce, Brescia 43

Pisa 42

Monza 41

Frosinone, Benevento, Perugia 37

Ascoli 36

Cittadella 35

Como 31

Reggina 29

Parma, Ternana 28

Alessandria, Spal 23

Cosenza 19

Crotone 14

Vicenza 13

Pordenone 12



