RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SASSUOLO E SPEZIA IN CAMPO OGGI

Dopo l’anticipo di lusso di ieri sera, le altre due componenti del terzetto di testa renderanno davvero significativo il canonico appuntamento con i risultati Serie B oggi, sabato 1 febbraio 2025, dal momento che nel pomeriggio scenderanno in campo Sassuolo e Spezia, tra l’altro reduci dalla vittoria dei liguri contro gli emiliani nella scorsa giornata, che ha accorciato le distanze ai vertici della classifica di Serie B e ha di conseguenza riacceso le speranze dello Spezia per quanto riguarda la promozione senza passare dai playoff.

Parlando subito delle sfide che attendono quindi le due big, ecco che oggi i risultati Serie B ci proporranno Cittadella Spezia e Sassuolo Juve Stabia. I liguri dovranno andare in Veneto per una trasferta da non sottovalutare, perché il Cittadella è in una posizione di classifica abbastanza critica ma in risalita e nelle ultime settimane è stata una delle migliori squadre per rendimento nel campionato di Serie B. Per il Sassuolo invece match casalingo, ma attenzione naturalmente a una Juve Stabia che vorrà confermarsi una volta di più nei panni di rivelazione del torneo.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SARANNO BRIVIDI A MARASSI

Per motivi diametralmente opposti sarà fondamentale anche Sampdoria Cosenza per i risultati Serie B, perché a Marassi la posta in palio sarà delicatissima. Per i calabresi basterebbe dire che il Cosenza occupa l’ultimo posto e quindi deve cercare punti ovunque, la Sampdoria però è la delusione del campionato ed è scivolata in zona playout, per cui anche i doriani hanno bisogno di darsi una svegliata e di sfruttare il turno casalingo sulla carta favorevole, altrimenti la minaccia della Serie C potrebbe davvero cominciare a incombere sulla Sampdoria.

Obiettivi più piacevoli caratterizzeranno certamente Catanzaro Cesena, partita tra due formazioni che condividono l’obiettivo dei playoff, mentre il sabato in compagnia dei risultati Serie B terminerà alle ore 17.15 con il classico posticipo, che oggi sarà Modena Mantova, match tra due squadre vicine sia geograficamente sia nella classifica, con i lombardi un punto avanti agli emiliani, con il doppio comunque obiettivo di inseguire i playoff ma anche di non farsi risucchiare verso il basso.

RISULTATI SERIE B, 24^ GIORNATA

Ore 15.00

Catanzaro Cesena

Cittadella Spezia

Sampdoria Cosenza

Sassuolo Juve Stabia

Ore 17.15

Modena Mantova

