Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 25^ giornata (22 febbraio)

RISULTATI SERIE B: TURNO INFRASETTIMANALE!

Domenica è terminata la scorsa giornata, oggi pomeriggio martedì 22 febbraio 2022 già torneranno protagonisti i risultati Serie B, perché fra oggi e domani è in programma il secondo di tre turni infrasettimanali consecutivi che rendono di fuoco questa fase del campionato cadetto nella quale (anche a causa dei recuperi dei turni saltati per Covid) la Serie B 2021-2022 gioca per ben sette volte nello spazio di 23 giorni.

Questa è dunque una fase che potrebbe essere fondamentale per la classifica di Serie B, di conseguenza è molto importante seguire con la massima attenzione quello che succederà in ogni singola partita. Ricordiamo allora il programma di oggi per quanto riguarda i risultati Serie B della venticinquesima giornata: le cinque partite odierne (le altre cinque saranno domani) avranno inizio tutte alle ore 18.30 e saranno Alessandria Perugia, Cremonese Vicenza, Pisa Parma, Pordenone Monza e Spal Ternana.

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA AL VERTICE

Detto che la capolista Lecce sarà tra le squadre che giocheranno solo domani, va detto che oggi scenderanno in campo le sue più immediate inseguitrici Cremonese e Pisa, dunque almeno per una notte potrebbe cambiare il vertice della classifica di Serie B, senza dimenticare naturalmente che oggi giocherà pure il Monza, altra grande protagonista dei risultati Serie B. Sabato c’è stato lo scontro diretto tra i brianzoli e il Pisa, che ha rilanciato i toscani grazie a una bella vittoria esterna che oggi il Pisa sarà chiamato a confermare ospitando un Parma sempre in difficoltà.

Il Monza invece si deve rilanciare e la partita contro il fanalino di coda Pordenone sembra naturalmente perfetta in tal senso. Quanto alla Cremonese, il pareggio sul campo del Perugia va certamente considerato come un risultato positivo anche se è costato ai lombardi la vetta della classifica, ora però sarebbe importante tornare subito alla vittoria sfruttando il turno casalingo contro il Vicenza, apparentemente agevole.

RISULTATI SERIE B, 25^ GIORNATA

Ore 18.30

Alessandria Perugia

Cremonese Vicenza

Pisa Parma

Pordenone Monza

Spal Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 46

Cremonese, Pisa 45

Brescia 44

Monza 41

Benevento 40

Ascoli 39

Perugia, Frosinone 38

Cittadella 35

Como 34

Reggina 32

Ternana 31

Parma 28

Spal 24

Alessandria 23

Cosenza 19

Crotone, Vicenza 14

Pordenone 12



