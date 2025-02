RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SABATO COME SEMPRE CON CINQUE PARTITE

Ormai è un classico per i risultati Serie B, anche oggi 8 febbraio 2025 il sabato sarà caratterizzato da cinque partite, delle quali quattro alle ore 15.00 e un posticipo alle ore 17.15. Evadiamo dall’ordine cronologico per parlare subito proprio di Sampdoria Modena, perché arrivati alla venticinquesima giornata dobbiamo ancora una volta evidenziare che i blucerchiati non riescono ad uscire dalla mediocrità. Settimana scorsa è almeno arrivata una boccata d’ossigeno con la vittoria casalinga contro il Cosenza, adesso diventa un imperativo sfruttare al meglio il doppio turno casalingo per trovare serenità nella classifica di Serie B.

Attenzione però a un Modena che, grazie alla vittoria contro il Mantova, ha aperto prospettive di playoff che gli emiliani adesso vorrebbero provare a far crescere con un bel risultato a Marassi. Per tutti questi motivi si può capire che il posticipo sarà molto interessante, anche se naturalmente è impossibile sottovalutare quanto accadrà in precedenza, anche perché alle 15.00 scenderanno in campo anche le prime due della classifica e quindi avremo il duello a distanza fra Sassuolo e Pisa.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SASSUOLO E PISA IN CAMPO INSIEME

Mettendo un po’ d’ordine, possiamo ricordarvi allora che alle ore 15.00 i risultati Serie B ci offriranno Mantova Sassuolo e Pisa Cittadella, oltre ad altri due incontri che saranno Cosenza Carrarese e Frosinone Catanzaro. Nella scorsa giornata le tre fuggitive hanno vinto tutte, per il Sassuolo c’è stato il 2-0 casalingo contro la Juve Stabia che ha consentito di tenere a bada proprio il Pisa, che aveva iniziato col botto la giornata andando a vincere a Palermo nell’anticipo del venerdì sera.

Di conseguenza il Sassuolo si era ripreso il primato nella classifica di Serie B con due lunghezze di vantaggio sul Pisa, 55 punti contro 53. In un certo senso emiliani e toscani potrebbero anche essere alleati, nel senso che entrambe hanno l’obiettivo di tenere dietro lo Spezia per chiudere nelle prime due posizioni e andare a braccetto in Serie A al termine della stagione regolare, ma evidentemente si tratta anche di un duello, per far sì che eventualmente sia l’altra ad essere nel mirino dei liguri…

RISULTATI SERIE B, 25^ GIORNATA

ore 15.00

Cosenza Carrarese

Frosinone Catanzaro

Mantova Sassuolo

Pisa Cittadella

ore 17.15

Sampdoria Modena

