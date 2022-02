Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 26^ giornata, 27 febbraio

RISULTATI SERIE B: IL GIORNO DI MONZA LECCE!

I risultati Serie B ci faranno compagnia anche oggi, domenica 27 febbraio 2022: non è una notizia, dal momento che in questo periodo il campionato cadetto gioca con ritmi impressionanti, di conseguenza naturalmente si scende in campo anche alla domenica, in questo caso per completare la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2021-2022, il quinto di sette turni da disputare nello spazio di soli 23 giorni.

Scopriamo allora quali saranno le partite che completeranno il quadro dei risultati Serie B per questa 26^ giornata e anche la classifica al termine di questo turno del campionato cadetto. Segnaliamo innanzitutto che l’appuntamento sarà con tutte alle ore 15.30, per un pomeriggio davvero da non perdere: saranno infatti in programma in contemporanea Ascoli Crotone, Cittadella Frosinone, Monza Lecce e Reggina Pisa. Menu a dir poco gustoso…

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Spendiamo adesso qualche parola in più naturalmente per Monza Lecce, che sarà appunto il big-match tra i risultati Serie B nella domenica della 26^ giornata. Il turno infrasettimanale ha dato effetti opposti alle due formazioni: il Lecce infatti ha perso in casa contro il Cittadella, perdendo il vertice della classifica che i salentini avevano conquistato appena domenica scorsa vincendo contro il Crotone; il Monza invece ha colto una netta vittoria sul campo del Pordenone, avvicinandosi alla vetta.

D’altronde non è facile parlare della classifica di Serie B cercando di fare calcoli, perché nello spazio di pochi punti si passa dalla promozione diretta al rischio di non fare parte nemmeno della zona playoff. Ogni singola partita dunque può avere effetti significativi sulla classifica: al triplice fischio finale potremmo avere il Lecce a +5, oppure il Monza potrebbe firmare il sorpasso. Speriamo che ci sia spettacolo, sicuramente Lecce e Monza sono in gradi di offrirlo se non prevarrà il tatticismo…

RISULTATI SERIE B, 26^ GIORNATA

Ore 15.30

Ascoli Crotone

Cittadella Frosinone

Monza Lecce

Reggina Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 49

Brescia 48

Benevento, Lecce, Pisa 46

Monza 44

Frosinone, Perugia 41

Ascoli 39

Cittadella 38

Como 35

Reggina, Parma 32

Ternana 31

Spal 27

Alessandria, Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12



