Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 27^ giornata (1 marzo)

RISULTATI SERIE B: TERMINA L’INFRASETTIMANALE!

Il turno infrasettimanale che ci fa compagnia nel quadro dei risultati di Serie B, per la 27^ giornata, si conclude mercoledì 1 marzo: sono sette dunque le partite cui assisteremo alle ore 20:30 – tutte in contemporanea – perché ieri come noto si sono giocati tre anticipi. Andiamo a vedere nel dettaglio quale sia il calendario del mercoledì: saremo in campo per Bari Venezia, Benevento Sudtirol, Cagliari Genoa, Cittadella Brescia, Modena Ascoli, Perugia Como e Spal Frosinone, per una serata davvero intensa e che ovviamente potrebbe cambiare tante cose in classifica.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: derby mozzafiato al Cosenza!

Per il momento il Frosinone domina: i ciociari hanno perso in casa per la prima volta in questo campionato, sconfitti dal Parma in una partita pirotecnica ed entusiasmante, ma il loro vantaggio era enorme e infatti è ancora di 9 punti sul Genoa e soprattutto 12 sul Bari, che ha vinto sul campo di un Brescia sempre più in crisi (sette sconfitte consecutive) e si è rilanciato al terzo posto solitario, staccando il Sudtirol. Difficile capire chi sia realmente in corsa per la promozione diretta, anche perché la Reggina ha una situazione giudiziaria in divenire…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Genoa dilaga nel finale!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie B quindi si gioca tra poco: sarà una serata molto intensa quella dedicata alla 27^ giornata, anche perché siamo stati in campo soltanto quattro giorni fa e dunque bisogna anche tenere in considerazione lo stato di forma delle varie squadre e le energie spese. Il Frosinone capolista fa visita alla Spal, che è penultima in classifica e non può che vincere: per gli estensi il campionato si era aperto con propositi di promozione, invece non solo c’è il rischio di mancare i playoff per il secondo anno consecutivo ma addirittura di una clamorosa retrocessione in Serie C.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol: Pisa in rimonta, Parma colpo esterno!

Così appunto anche il Brescia di cui abbiamo più volte parlato, ma nella zona calda della classifica restano anche il deludente Benevento e il Venezia; a questo proposito poi sarà fondamentale Perugia Como, con i lariani che arrivano dai cinque gol segnati al Cosenza e il Grifone che invece dopo il tris alla Ternana nel derby è tornato a perdere, sconfitto in rimonta dal Pisa e dunque ancora a caccia di certezze. Tra poco i campi sui quali si gioca per i risultati di Serie B ci forniranno tutte le loro risposte…

RISULTATI SERIE B: 27^ GIORNATA

Ore 20:30 Bari Venezia

Ore 20:30 Benevento Sudtirol

Ore 20:30 Cagliari Genoa

Ore 20:30 Cittadella Brescia

Ore 20:30 Modena Ascoli

Ore 20:30 Perugia Como

Ore 20:30 Spal Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 55

Genoa (-1) 46

Bari 43

Reggina 42

Sudtirol, Pisa 41

Parma, Cagliari 37

Palermo 37

Ternana, Modena 35

Ascoli, Cittadella 33

Como 31

Perugia, Venezia 29

Benevento 27

Cosenza 26

Spal, Brescia 25











© RIPRODUZIONE RISERVATA