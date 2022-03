Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 27^ giornata, 1 marzo

RISULTATI SERIE B: INIZIA IL TURNO INFRASETTIMANALE!

I risultati Serie B tornano protagonisti già oggi, martedì 1 marzo 2022, perché comincia la ventisettesima giornata del campionato cadetto, che sarà il terzo turno infrasettimanale consecutivo e sesto atto del ciclo di sette giornate di campionato nello spazio di 23 giorni. La Serie B corre sempre più veloce, ma la classifica continua ad essere incertissima, con le prime dieci squadre racchiuse nello spazio di appena 8 punti, passando così dalla promozione diretta dal restare fuori dai playoff.

Ogni punto quindi potrebbe fare la differenza e allora seguiremo con la massima attenzione tutte le partite che già da oggi caratterizzeranno i risultati Serie B per la 27^ giornata. I primi tre incontri saranno alle ore 18.30: si tratta di Benevento Cremonese, Brescia Perugia e Ternana Pordenone, mentre saranno le ore 20.30 quando avrà inizio Alessandria Como. Le altre sei partite saranno domani, quindi stavolta per la Serie B sarà più intenso il mercoledì.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Per quanto riguarda le partite di oggi, nei risultati Serie B spicca sicuramente Benevento Cremonese, che ad onor del vero sarà il big-match di questa intera giornata. Sabato sono arrivate ottime notizie per entrambe le formazioni, in particolare per la Cremonese che, vincendo sul campo della Ternana, è tornata in vetta alla classifica di Serie B, anche se poi domenica si è aggiunto anche il Lecce. Resta comunque fantastico il cammino della Cremonese, che forse nessuno si aspettava così in alto.

Anche il Benevento ha fatto festa in Umbria, vincendo sul campo del Perugia una partita che sulla carta poteva essere ancora più difficile e che invece ha sancito un passo avanti di fondamentale importanza per i campani, che a questo punto sono a soli tre punti dalla vetta della classifica e vincendo firmerebbero l’aggancio alla Cremonese. La partita di stasera potrebbe dunque essere uno snodo della massima importanza per la corsa alla promozione diretta: che cosa succederà?

RISULTATI SERIE B, 27^ GIORNATA

Ore 18.30

Benevento Cremonese

Brescia Perugia

Ternana Pordenone

Ore 20.30

Alessandria Como

CLASSIFICA SERIE B

Lecce, Cremonese 49

Brescia 48

Benevento, Pisa 46

Monza 44

Ascoli 42

Frosinone, Perugia, Cittadella 41

Como, Reggina 35

Parma 32

Ternana 31

Spal 27

Alessandria, Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12



