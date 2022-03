Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 28^ giornata (domenica 6 marzo)

RISULTATI SERIE B: SI CONCLUDE LA 28^ GIORNATA

Le cinque partite che compongono il quadro dei risultati di Serie B per domenica 6 marzo sono quelle che concludono la 28^ giornata: tutte alle ore 15:30, arrivano a pochi giorni da un entusiasmante turno infrasettimanale che ha dato un’altra impronta alla classifica di Serie B, che sta iniziando a definirsi in certe posizioni ma che tiene del tutto aperte alcune lotte, soprattutto quella che possiamo definire la più importante e cioè per la promozione diretta. Il Lecce comanda la classifica; Brescia e Cremonese inseguono a breve distanza ma il Pisa è lì, questo il quadro entrando nella 28^ giornata.

Tuttavia bisogna considerare che ha recuperato terreno anche il Benevento, che il Monza nonostante qualche rallentamento di troppo se la gioca in maniera concreta e che anche il Frosinone, recuperando la solidità di inizio anno, potrebbe realmente tornare a sperare. Tre delle prime quattro della classifica hanno giocato ieri, oggi tocca alla capolista Lecce ma in campo ci saranno anche Benevento e Frosinone; vedremo allora quello che succederà nella 28^ giornata, i risultati di Serie B stanno per farci compagnia e noi in attesa che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla domenica.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie B torna in campo il Lecce: la squadra salentina ha vinto anche nel turno infrasettimanale battendo l’ostico Ascoli, e dunque si è confermato al primo posto in classifica riuscendo a tenersi alle spalle il Brescia, e staccando la Cremonese che ha pareggiato a Benevento. Il Lecce ora gioca contro il Perugia, che a causa di un calendario terribile tra febbraio e marzo rischia davvero di staccarsi dalla corsa per i playoff; sperano in questo senso il già citato Ascoli, che però al Del Duca ha una partita tutt’altro che semplice contro il Frosinone, e ovviamente il Benevento che va a giocare a Cosenza, e che innanzitutto deve blindare la sua presenza nelle prime 8 della classifica di Serie B pur sapendo che, come abbiamo già detto, la promozione diretta è un traguardo concreto.

Continuando ad analizzare i risultati di Serie B per questa domenica pomeriggio, possiamo certamente dire, con riferimento alla lotta per non retrocedere, che si tratti di una sorta di ultima chiamata per Crotone e Vicenza, che sono in casa; per gli squali una buona occasione contro l’Alessandria entrata in crisi, il LaneRossi ospita invece una Ternana che appare al sicuro ma che adesso vuole provare a capire se possa rimontare (ma sarà tutt’altro che semplice) per tornare in corsa per i playoff. Vedremo cosa succederà sui campi…

RISULTATI SERIE B: 28^ GIORNATA

Ore 15:30 Ascoli Frosinone

Ore 15:30 Cosenza Benevento

Ore 15:30 Crotone Alessandria

Ore 15:30 Perugia Lecce

Ore 15:30 Vicenza Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 53

Lecce, Pisa 52

Brescia 51

Monza 48

Benevento 47

Frosinone 44

Cittadella, Ascoli 42

Perugia 41

Reggina 39

Como 36

Ternana, Parma 34

Spal 31

Alessandria 24

Cosenza 23

Vicenza 18

Crotone 15

Pordenone 12



