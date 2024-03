RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Che prestigio al Rigamonti! Diretta gol live score (oggi 2 marzo 2024)

RISULTATI SERIE B: UNA SFIDA PRESTIGIOSA

Abbiamo già accennato al blasone di Brescia Palermo, partita naturalmente di grande rilievo per quanto riguarda i risultati di Serie B attesi per oggi pomeriggio. Nel turno infrasettimanale il Brescia ha pareggiato ad Ascoli, mentre il Palermo ha dovuto incassare una inattesa battuta d’arresto, sotto forma di sconfitta casalinga contro la Ternana.

Parliamo comunque di una sfida caldissima per la zona playoff, che è il grande obiettivo stagionale di un Brescia che finora ha raccolto 35 punti in classifica (non male partendo dalla condizione di ripescata), mentre il Palermo con 46 punti punta alla migliore posizione possibile, che potrebbe naturalmente anche essere il secondo posto che varrebbe la promozione senza neanche passare dagli spareggi di fine stagione. A tutto questo poi si aggiunge il fascino di una sfida tra due piazze che hanno trascorsi altolocati e che hanno ammirato anche grandi campioni, in alcuni casi pure doppi ex della partita di oggi pomeriggio – un esempio per tutti, l’attaccante campione del Mondo 2006 Luca Toni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Serie B torneranno protagonisti oggi, sabato 2 marzo 2024, anche se ci saranno “solo” tre anticipi per aprire il programma della ventottesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024 in un sabato quindi decisamente più leggero del solito, dal momento che siamo reduci dal turno infrasettimanale e di conseguenza la maggior parte degli incontri di questa giornata sarà in programma domani, quando avremo il quadro completo anche della classifica di Serie B a dieci giornate dalla fine della stagione regolare del torneo cadetto.

Tutto questo premesso, possiamo adesso ricordare quale sarà il programma di questo sabato in compagnia dei risultati Serie B, con le tre partite in calendario oggi che avranno inizio tutte alle ore 14.00: si tratterà di Brescia Palermo, Sudtirol Lecco e Ternana Parma, mentre poi ci attenderà una ricca domenica con le altre sette partite che saranno tute domani pomeriggio, senza ulteriori posticipi al lunedì. Oggi quindi spiccheranno per blasone la partita di Brescia, ma naturalmente anche l’impegno della capolista in Umbria.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Parliamo allora proprio della capolista Parma nella nostra panoramica sui risultati Serie B in vista degli anticipi del sabato. Gli emiliani arrivano da una frenata dovuta a due pareggi consecutivi, anche se con alcune differenze fra loro. Sabato scorso il segno X nella difficile trasferta a Como era stato certamente un risultato più che positivo per il Parma, che aveva mantenuto le distanze da una delle più agguerrite inseguitrici nella corsa al primo posto o in verità soprattutto alle prime due posizioni che varranno le promozioni senza passare dai playoff.

Martedì sera invece il pareggio casalingo contro il Cosenza è stato certamente più deludente per il Parma, che avrebbe potuto sfruttare meglio un turno sulla carta più favorevole. Naturalmente non è il caso di fare drammi, perché il cammino degli emiliani di mister Fabio Pecchia resta eccellente in questa stagione, ma il Parma adesso avrebbe necessità di tornare alla vittoria per non rinvigorire troppo le speranze di chi insegue. La Ternana è rivale non difficilissima, ma che nelle ultime settimane è in buona forma, quindi non sarà banale la trasferta in Umbria…

RISULTATI SERIE B, 28^ GIORNATA

ore 14.00

Brescia Palermo

Sudtirol Lecco

Ternana Parma

CLASSIFICA SERIE B

Parma 56

Venezia 51

Cremonese 50

Como 49

Palermo 46

Catanzaro 45

Cittadella, Modena 36

Brescia 35

Cosenza, Bari 33

Sudtirol, Reggiana 32

Sampdoria (-2), Pisa 31

Ternana 29

Ascoli 27

Spezia 25

Feralpisalò 24

Lecco 21











