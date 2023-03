RISULTATI SERIE B, IL MATCH SALVEZZA

Abbiamo ampiamente parlato del Genoa, ma i risultati Serie B oggi ci proporranno anche una partita molto importante in zona salvezza, cioè naturalmente Cosenza Spal, dal momento che i calabresi occupano tristemente l’ultimo posto nella classifica di Serie B con appena 26 punti, mentre gli ospiti ferraresi sono appena due punti più avanti, a quota 28, e dunque a loro volta sono a serio rischio retrocessione. Nella scorsa giornata tuttavia la Spal ha dato una scossa al suo andamento vincendo per 2-1 la partita casalinga contro il Cittadella.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Match salvezza al Mazza, diretta gol live score

Il Cosenza invece ha perso male (4-0) sul campo del Genoa, dove d’altronde era difficile pensare che i calabresi potessero fare punti. La partita di oggi pomeriggio naturalmente sarà ben diversa: un pareggio potrebbe forse fare più piacere alla Spal, che è davanti e gioca in classifica, ma naturalmente solo una vittoria potrebbe segnare un mutamento nella condizione di chi dovesse riuscire a vincere, mettendo però in guai davvero seri la formazione che dovesse invece rimediare oggi pomeriggio una dolorosa sconfitta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Genoa Ternana streaming video tv: al Ferraris arbitra Giacomo Camplone

OGGI IN CAMPO IL GENOA

Mancano ancora due posticipi per chiudere il programma della ventinovesima giornata del campionato cadetto e allora ecco che i risultati Serie B ci faranno compagnia anche nel pomeriggio di oggi, domenica 12 marzo 2023, per completare il decimo turno del girone di ritorno della cadetteria, che è entrata ormai nell’ultimo quarto del suo avvincente cammino per quanto riguarda la stagione regolare, con la classifica di Serie B che assume un volto sempre più significativo.

Andiamo allora naturalmente a presentare che cosa ci offriranno oggi pomeriggio i risultati di Serie B: l’orario d’inizio sarà fissato alle ore 16.15, che è ormai diventato tradizionale per i posticipi in Serie B, che siano al sabato oppure le partite della domenica, il doppio appuntamento ci porterà a seguire in contemporanea, in due parti molto diverse della nostra Italia, Cosenza Spal e Genoa Ternana, per cui possiamo dire che ogni settore della classifica di Serie B sarà coinvolto.

DIRETTA/ Cosenza Spal streaming video tv: l'arbitro al San Vito è Daniele Chiffi

RISULTATI SERIE B: FOCUS SUL GENOA

Sicuramente la squadra di massimo spicco fra quelle che scenderanno in campo oggi per i risultati di Serie B sarà il Genoa, che è reduce dalla perentoria vittoria per 4-0 contro il Cosenza nel posticipo di lunedì sera per la scorsa giornata e che troviamo a quota 50 punti nella classifica di Serie B nonostante un -1 di penalizzazione che è sanzione minima ma da non sottovalutare, perché nell’equilibrio del campionato cadetto ogni singolo punto potrebbe fare la differenza – e sarebbe una beffa piuttosto crudele per il Genoa se dovesse costare la promozione.

Oggi è una partita da vincere a Marassi per continuare la corsa verso il secondo posto che significherà promozione diretta al termine della stagione regolare di Serie B, ma attenzione a una Ternana che proverà a rilanciarsi dopo un periodo complicato, perché in fondo la zona playoff è ancora vicina pure per i rossoverdi umbri e un colpaccio sul difficilissimo campo dello stadio Luigi Ferraris sancirebbe naturalmente per la Ternana una vera e propria rinascita nella corsa verso l’agognata zona playoff.

RISULTATI SERIE B, 29^ GIORNATA

ore 16.15

Cosenza Spal

Genoa Ternana

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 68

Inter 50

Lazio 49

Roma, Milan 47

Atalanta 42

Bologna 36

Juventus (-15), Udinese 35

Torino 34

Monza 32

Fiorentina 31

Sassuolo 30

Empoli 28

Lecce 27

Salernitana 25

Spezia 24

Verona 18

Cremonese, Sampdoria 12











© RIPRODUZIONE RISERVATA