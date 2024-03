RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Colpo della FeralpiSalò! Diretta gol live score (oggi 9 marzo 2024)

RISULTATI SERIE B: I PRIMI VERDETTI

Le prime tre partite del sabato per i risultati di Serie B ci hanno già fornito grandi emozioni. In tal senso dobbiamo mettere sicuramente in copertina Modena FeralpiSalò, che ha riservato numerosi colpi di scena e infine ha visto gli ospiti imporsi per 2-3 con il rigore di La Mantia al 91’ minuto. La doppietta di Verde invece ha illuminato Spezia Sudtirol, partita terminata con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa liguri. Pareggio per 0-0 invece al triplice fischio finale di Cosenza Cittadella, che ha sancito la divisione della posta senza gol.

Nella classifica di Serie B quindi spiccano finora le notizie nella lotta salvezza: ossigeno puro per lo Spezia che sale a 30 punti, ma è ancora più che viva pure la FDeralpiSalò, che troviamo adesso a quota 27 punti. Il sabato in compagnia dei risultati di Serie B tuttavia è giunto solamente a metà, perché alle ore 16.15 avranno inizio altrettante partite, cioè Catanzaro Reggiana, Cremonese Como e Pisa Ternana. Che cosa succederà ancora sui campi del campionato cadetto? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Siamo pronti a vivere le prime tre partite del sabato per i risultati di Serie B, cioè naturalmente quelle che sono in programma alle ore 14.00. Una situazione potenzialmente opposta a quella del Catanzaro è purtroppo quella dello Spezia, che fra pochi minuti ospiterà il Sudtirol. Infatti i liguri nella passata stagione erano in Serie A, con la beffa di una retrocessione arrivata solo dopo lo spareggio contro il Verona, ma il contraccolpo negativo si è fatto sentire in questa stagione nella quale lo Spezia sta facendo davvero troppa fatica anche in Serie B.

Ad oggi i liguri sarebbero retrocessi in Serie C, perché hanno raccolto solamente 27 punti: volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo parlare di un rendimento in crescita, perché lo Spezia ha perso solamente una volta nelle ultime sette partite, con due vittorie e quattro pareggi, tuttavia per dare davvero la svolta a questo cammino così sofferto servirebbe un ulteriore salto di qualità, magari anche attraverso una vittoria oggi pomeriggio in casa contro il Sudtirol. Adesso però la parola passa ai campi, anche perché si gioca davvero: comincia il sabato in compagnia dei risultati di Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FOCUS SUL CATANZARO

Detto di Cremonese Como, la squadra messa meglio in classifica fra tutte le altre che scenderanno in campo oggi per i risultati di Serie B sarà senza dubbio il Catanzaro. I calabresi stanno disputando una stagione di altissimo livello, come confermano i 48 punti in classifica, bottino davvero considerevole dopo ventotto giornate per una neopromossa, anche se il dominio totale sul girone C della scorsa Serie C aveva già lasciato intendere che il Catanzaro in Serie B non sarebbe stato una semplice comparsa.

Adesso però le ambizioni sono alte: un posto ai playoff sembra già ipotecato, quindi il Catanzaro potrà lottare fino in fondo per centrare addirittura la promozione in Serie A, che sarebbe la seconda consecutiva per i calabresi. I risultati recenti ci parlano di tre vittorie consecutive sul campo del Cittadella, in casa contro il Bari e infine nel derby a Cosenza: oggi, in casa contro la Reggina, sulla carta potrebbe essere una buonissima occasione per cercare di calare il poker consecutivo per il Catanzaro che potrebbe a quel punto pensare anche alla promozione diretta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI SEI PARTITE

I risultati Serie B oggi, sabato 9 marzo 2024, ci proporranno ben sei partite che costituiranno una fetta significativa del programma della ventinovesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024, che dunque si accinge a vivere il decimo turno del suo girone di ritorno. Per essere più precisi, la giornata di Serie B è cominciata ieri con l’anticipo di lusso Parma Brescia, una sfida di enorme blasone a livello di campionato cadetto, che naturalmente ha già dato preziose indicazioni anche per quanto riguarda la classifica Serie B, ma evidentemente c’è ancora moltissimo da giocare, a cominciare dalle sei partite di oggi pomeriggio.

Da notare poi che stavolta ci sarà anche un congruo numero di posticipi, con due partite domenica pomeriggio e una anche lunedì sera, ma resta centrale il ruolo del sabato e allora andiamo a presentare adesso in maggiore dettaglio ciò che ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie B. Gli orari sono quelli che ormai conosciamo alla perfezione: si comincerà infatti alle ore 14.00 con Cosenza Cittadella, Modena FeralpiSalò e Spezia Sudtirol; altrettante partite invece sono in programma con il fischio d’inizio alle ore 16.15, quando inizieranno quindi Catanzaro Reggiana, Cremonese Como e Pisa Ternana.

RISULTATI SERIE B: IL BIG-MATCH

Citiamo in particolare Cremonese Como come la partita che si può prendere la copertina dei risultati Serie B in questo sabato, innanzitutto perché si tratta di un blasonato derby regionale lombardo, tra due società che vantano illustri trascorsi anche in Serie A; non si tratta però solamente di ricordi del passato, perché nella stagione in corso il ritorno nel massimo campionato è un obiettivo ormai evidente, perché sia i grigiorossi reduci da brillanti trasferte sia i lariani – a loro volta reduci da due vittorie consecutive – stanno facendo molto bene nella Serie B 2023-2024 e in classifica sono attualmente secondi e terzi, separati da un solo punto in favore della Cremonese.

Le due formazioni sono in ottima forma, perché entrambe arrivano da due vittorie consecutive, fra l’altro di notevole significato. Per la Cremonese si è trattato infatti di due trasferte consecutive, la prima sul campo della Sampdoria e la seconda a Modena; campi difficili, sui quali era da mettere in conto il rischio di perdere punti, invece i grigiorossi ne sono usciti notevolmente rafforzati. Il Como invece prima ha vinto il derby più sentito sulle rive del lago con un perentorio 0-3 a Lecco, poi si è imposto contro il Venezia sorpassando proprio i lagunari per prendersi il terzo posto. Chi vincesse oggi, sarebbe davvero una candidata fortissima per conquistare la promozione in Serie A…

RISULTATI SERIE B, 29^ GIORNATA

Cosenza Cittadella 0-0

Modena FeralpiSalò 2-3

Spezia Sudtirol 2-1

ore 16.15

Catanzaro Reggiana 0-0

Cremonese Como 0-0

Pisa Ternana 0-0

CLASSIFICA SERIE B

Parma 62

Cremonese 53

Como 52

Venezia 51

Catanzaro 48

Palermo 46

Brescia 38

Cittadella 37

Modena 36

Sudtirol 35

Cosenza, Pisa, Sampdoria (-2), Bari 34

Reggiana 33

Spezia 30

Ternana 29

Ascoli 28

FeralpiSalò 27

Lecco 21











