Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite per la 3^ giornata che si giocano oggi, domenica 14 settembre 2025

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: VIA AI POSTICIPI!

Eccoci pronti a seguire le partite della domenica per i risultati Serie B. Il Palermo è naturalmente una squadra sempre sotto ai riflettori: ad agosto in città è arrivato il Manchester City per festeggiare l’anniversario dei rosanero con un’amichevole di lusso, d’altronde il Palermo fa parte del City Football Group e quindi incita si sogna in grande. Il primo passaggio dovrà essere la promozione in Serie A, poi magari l’esempio da imitare potrebbe essere il Girona, che con il terzo posto nella Liga 2023-2024 si è qualificato per la Champions League per la prima volta nella sua storia.

La fantasia dei tifosi ovviamente può puntare in alto, la società, l’allenatore Filippo Inzaghi e i suoi calciatori devono invece pensare un passo alla volta. La Serie A manca a Palermo dal 2017, quindi già la promozione sarebbe un traguardo di enorme valore, da conquistare in un campionato sempre lungo e difficile: diamo allora la parola ai campi per i risultati Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA DOMENICA SPEZZATINO

Forse ad alcuni non farà piacere, ma oggi, domenica 14 settembre 2025, i risultati Serie B ci proporranno quello che in gergo viene definito un vero e proprio “spezzatino”, dal momento che i tre posticipi che ancora mancano per completare il programma della terza giornata del campionato di Serie B 2025-2026 verranno disputati in altrettanti orari diversi.

Staremo a vedere se questo spezzatino calcistico sarà piacevole al gusto di tifosi e appassionati, di certo ci fornirà spunti per passare una domenica in compagnia dalla metà del pomeriggio fino a sera, cominciando per la precisione alle ore 15.00, quando a Chiavari si giocherà Entella Mantova.

La Virtus è neopromossa, i lombardi l’anno scorso avevano raggiunto la salvezza con qualche punto di margine sulla zona calda, l’obiettivo principale sarà lo stesso per entrambe le società nel nuovo campionato, che finora ha dato indicazioni diverse ad Entella e Mantova.

I liguri si sono fatti apprezzare per la solidità grazie a un doppio pareggio che comunque ha mosso bene la classifica, al Mantova invece manca solamente il segno X nei risultati Serie B, dopo la sconfitta al debutto nel derby lombardo sul campo del Monza e la vittoria contro il Pescara ottenuta invece alla seconda giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ECCO I TRE POSTICIPI ODIERNI!

Si proseguirà con pochissimo respiro fra una partita e l’altra, alle ore 17.15 infatti avremo Sudtirol Palermo per i risultati Serie B. Sfida fra gli opposti geograficamente parlando, gli altoatesini sono partiti molto bene e sono reduci dalla vittoria contro la Sampdoria che li ha portati a quota 4 punti in classifica, che è d’altronde la stessa dell’ambizioso Palermo di Filippo Inzaghi, una squadra che certamente è stata costruita avendo come unico grande obiettivo la promozione in Serie A.

Infine, la conclusione della terza giornata e della nostra analisi sui risultati Serie B si avrà con la partita delle ore 19.30 che sarà Empoli Spezia. Due città molto più vicine geograficamente, due valide realtà che però hanno cominciato con qualche intoppo di troppo. L’Empoli deve riscattare la sconfitta subita prima della sosta sul campo della Reggiana, lo Spezia invece non ha ancora segnato nemmeno un gol e quindi deve darsi una mossa, se possibile già nell’affascinante trasferta serale allo stadio Carlo Castellani.

RISULTATI SERIE B, 3^ GIORNATA

ore 15.00 Entella Mantova

ore 17.15 Sudtirol Palermo

ore 19.30 Empoli Spezia

