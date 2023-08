RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Le squadre ancora a zero, diretta gol live score (oggi 29 agosto 2023)

RISULTATI SERIE B: ANCORA A ZERO

Parlando dei risultati Serie B, finora abbiamo messo in evidenza la capolista Parma, ma adesso dobbiamo fare un discorso opposto, relativo ad Ascoli e FeralpiSalò, che daranno vita invece a uno scontro già potenzialmente delicato in classifica, dal momento che sia i marchigiani sia i lombardi sono ancora fermi a quota zero punti, per di più in entrambi i casi avendo già giocato due partite. Per la FeralpiSalò il debutto storico in Serie B si sta rivelando complicato ed infatti i bresciani sono a secco di punti e anche di gol.

I Leoni del Garda hanno finora perso per 2-0 a Parma al debutto e poi per 0-2 contro il Sudtirol nella seconda giornata, anche se erano difficoltà tutto sommato da mettere in conto. Stride allora forse di più il pessimo inizio dell’Ascoli, che ha incassato un pesantissimo 3-0 a Cosenza e poi ha perso anche a Modena, sia pure per 1-0 in questo caso. C’è l’alibi di avere giocato sempre in trasferta finora: il debutto casalingo sulla carta potrebbe essere “morbido” stasera, l’Ascoli saprà approfittarne al meglio? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PRIMO TURNO INFRASETTIMANALE!

I risultati Serie B torneranno protagonisti già oggi, martedì 29 agosto 2023, perché fra oggi e domani si giocherà in turno infrasettimanale la terza giornata del nuovo campionato di Serie B 2023-2024. Decisione forse discutibile dal momento che l’organico del campionato cadetto non è ancora completo, probabilmente sarebbe stato meglio spostarlo più avanti per ridurre il numero di partite da recuperare per le squadre che non hanno ancora cominciato il porto cammino, ma questa è stata la decisione e quindi adesso esaminiamo quello che ci attenderà nelle prossime ore.

Per presentare i risultati Serie B della terza giornata, annotiamo quindi che due partite sono state rinviate mentre le altre otto saranno equamente divise tra stasera e domani sera, con i fischi d’inizio sempre in programma alle ore 20.30. Per la precisione, questa sera potremo seguire Ascoli FeralpiSalò, Cosenza Modena, Pisa Parma e Reggiana Palermo, che inizieranno a comporre la nuova classifica di Serie B, anche se fatalmente gli “asterischi” aumenteranno sempre più – nel weekend poi avremo la quarta giornata ancora con due rinvii.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

In questa situazione così particolare, il concetto di capolista in classifica è relativo, ma stasera i risultati Serie B ci offriranno anche la partita del Parma, che è l’unica formazione ad avere giocato due partite vincendole entrambe e di conseguenza è l’unica ad avere già accumulato 6 punti nella classifica della Serie B 2023-2024. Naturalmente fare calcoli non avrebbe alcun senso a questo punto, però i ducali meritano una citazione di merito per i due successi, a cominciare dal 2-0 casalingo contro la FeralpiSalò nella prima giornata.

Il Parma ha poi concesso il bis anche sabato scorso, di nuovo in casa e di nuovo con il risultato di 2-0, in questo caso contro il Cittadella. Oggi il livello di difficoltà potrebbe alzarsi, perché il Parma giocherà per la prima volta in trasferta e lo farà sul campo del Pisa, che a sua volta è a punteggio pieno avendo vinto sul campo della Sampdoria con un bellissimo 0-2 venerdì scorso, ma aveva visto rinviata la partita della prima giornata. Insomma, la partita all’Arena Garibaldi si annuncia interessante per più di un motivo…

RISULTATI SERIE B, 3^ GIORNATA

Ore 20.30

Ascoli FeralpiSalò

Cosenza Modena

Pisa Parma

Reggiana Palermo

CLASSIFICA SERIE B

Parma 6

Cosenza, Venezia, Sudtirol, Catanzaro, Bari 4

Pisa*, Modena*, Cittadella 3

Reggiana, Como, Spezia*, Palermo*, Sampdoria (-2), Cremonese 1

Ternana, Ascoli, FeralpiSalò 0











