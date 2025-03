RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL SASSUOLO PER LA FUGA

La trentesima giornata ha sempre una valenza simbolica in un campionato, indica che siamo ormai pronti per il rush finale e allora grande attenzione ai risultati Serie B, che prima della pausa ci propongono appunto il turno che fa cifra tonda. Come già settimana scorsa, ci sarà un match serale che rende davvero centrale il giorno di oggi, sabato 15 marzo 2025, grazie a ben sei partite in programma, fra cui quelle delle prime tre della classifica di Serie B, in lotta per prendersi le due promozioni immediate.

A dire il vero la capolista Sassuolo sta tentando la fuga, con ben 9 punti di vantaggio sul Pisa e 12 sullo Spezia gli emiliani potrebbero essere davvero vicini al traguardo del ritorno in Serie A dopo un solo campionato in Serie B: alle ore 15.00 ci attende Cittadella Sassuolo e allora siamo curiosi di scoprire se la trasferta allo stadio Piercesare Tombolato si trasformerà per i neroverdi in una nuova tappa trionfale dei risultati Serie B, che finora hanno certificato una netta superiorità del Sassuolo sul resto del gruppo.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IN CAMPO OGGI ANCHE SPEZIA E PISA

Sempre alle ore 15.00 si giocherà anche Cesena Spezia, cioè la partita che possiamo certamente considerare come il big-match per i risultati Serie B dal momento che i romagnoli sesti in classifica ospiteranno i liguri terzi. Per lo Spezia quindi è una giornata sulla carta sfavorevole nell’inseguimento al Pisa per il fondamentale secondo posto. Il duello si è infiammato con la vittoria ligure per 3-2 nello scontro diretto di domenica scorsa, quindi la sfida più emozionante nel finale di campionato potrebbe essere proprio quella per la seconda promozione senza passare dai playoff.

Lo Spezia si è avvicinato parecchio, ma oggi potenzialmente il Pisa potrebbe di nuovo allungare, perché il primo posticipo sarà alle ore 17.15 Pisa Mantova, con i nerazzurri che giocheranno in casa contro una squadra che sta lottando per la salvezza. Match ovviamente da non sottovalutare, come d’altronde praticamente tutti nel campionato cadetto, però certamente sulla carta oggi i risultati Serie B potrebbero sorridere ai toscani. Se però lo Spezia vincesse a Cesena, occhio alla pressione sulle spalle del Pisa…

RISULTATI SERIE B, 30^ GIORNATA

ore 15.00

Cesena Spezia

Cittadella Sassuolo

Frosinone Brescia

Juve Stabia Modena

ore 17.15

Pisa Mantova

ore 19.30

Bari Salernitana

