RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Focus sulla lotta salvezza! Diretta gol live score (oggi 16 marzo 2024)

RISULTATI SERIE B: LA LOTTA SALVEZZA

Detto della capolista Parma, passiamo dall’altra parte della classifica per analizzare ciò che potrebbe succedere oggi a proposito della lotta salvezza nei risultati di Serie B. Sicuramente il quadro sarà più completo domani, perché il posticipo Ascoli Lecco sarà delicatissimo in tal senso, mettendo di fronte la terzultima e l’ultima classificata, con il Lecco che potrebbe essere già sull’orlo del baratro. Oggi però succederà già parecchio, a cominciare dalla sfida della FeralpiSalò proprio contro la capolista Parma.

Le due partite più delicate saranno tuttavia Ternana Cosenza e Reggiana Spezia: umbri e liguri ad oggi sarebbero costretti a disputare il playout per raggiungere la salvezza, ma calabresi ed emiliani non sono molto più in alto e di conseguenza in caso di risultati negativi oggi potrebbero essere costretti a guardarsi alle spalle in una classifica ancora abbastanza corta. Ecco allora che pure Bari Sampdoria potrebbe essere una partita delicata in tal senso, soprattutto per i pugliesi che arrivano a questa giornata con tre punti in meno rispetto ai blucerchiati… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI OTTO PARTITE

I risultati Serie B saranno protagonisti assoluti oggi, sabato 16 marzo 2024, perché nelle prossime ore ci attenderanno la bellezza di otto partite che costituiranno buona parte del programma della trentesima giornata del campionato di Serie B 2023-2024, dopo l’anticipo di ieri e prima dell’unico posticipo della domenica. Era da qualche settimana che non avevamo più un programma così tanto incentrato sul sabato, ma oggi ci attenderanno molti verdetti significativi per la classifica di Serie B, quando manca ormai sempre meno al termine della stagione regolare.

Andiamo allora adesso, senza ulteriori indugi, a scoprire che cosa ci attenderà nel pomeriggio di oggi per i risultati Serie B di questa trentesima giornata: si comincerà come al solito alle ore 14.00 con ben cinque partite, che saranno Brescia Catanzaro, Como Pisa, FeralpiSalò Parma, Sudtirol Cremonese e Ternana Cosenza. Alle ore 16.15 ecco poi altri tre incontri, quindi un’altra fascia di notevole significato, nobilitata dalle sfide Bari Sampdoria, Cittadella Modena e Reggiana Spezia per completare il sabato della Serie B.

RISULTATI SERIE B: LA CAPOLISTA

Parliamo adesso del Parma, che in quanto capolista in classifica è naturalmente la squadra più attesa oggi per i risultati Serie B. I ducali sono favoriti d’obbligo nel “quasi derby” con la FeralpiSalò, sebbene la formazione gardesana nelle ultime settimane abbia dato notevoli segnali di vitalità, come ad esempio il colpaccio di settimana scorsa a Modena, che proverà a bissare contro il Parma, che tuttavia non ha certo intenzione di rallentare dopo il successo contro il Brescia – curiosità: due partite consecutive contro società della stessa provincia, mentre per la FeralpiSalò sarà doppietta emiliana.

Il Parma aveva avuto a fine febbraio un piccolo rallentamento con due pareggi consecutivi, poi però sono arrivate altrettante vittorie grazie alle quali la formazione di Fabio Pecchia ha nuovamente consolidato il proprio primo posto e soprattutto aumentato il vantaggio sulla terza posizione, che è naturalmente l’aspetto più significativo pensando che le prime due saranno promosse immediatamente in Serie A. Ci sono ancora nove partite da giocare, per cui non si può eccedere con i calcoli, ma sicuramente il Parma è vicino al traguardo e oggi pomeriggio proverà a fare un altro passo in avanti…

RISULTATI SERIE B, 30^ GIORNATA

ore 14.00

Brescia Catanzaro

Como Pisa

FeralpiSalò Parma

Sudtirol Cremonese

Ternana Cosenza

ore 16.15

Bari Sampdoria

Cittadella Modena

Reggiana Spezia

CLASSIFICA SERIE B

Parma 62

Venezia 57

Cremonese 56

Como 52

Palermo 49

Catanzaro 48

Brescia 38

Pisa, Sampdoria (-2), Cittadella 37

Reggiana, Modena 36

Sudtirol 35

Cosenza, Bari 34

Spezia 30

Ternana 29

Ascoli 28

FeralpiSalò 27

Lecco 21











