Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, 31^ giornata (20 marzo)

RISULTATI SERIE B: RIFLETTORI SU PISA-CITTADELLA

Dopo gli anticipi di ieri si completerà oggi la tornata dei risultati di Serie B relativi alla giornata numero 31 del campionato 2021-2022. Sei in totale le sfide che si giocheranno oggi, domenica 20 marzo, e ad inaugurare il turno saranno i tre incontri previsti per le ore 14:00. Si comincia dalla sfida dello stadio Romeo Menti dove i padroni di casa del Vicenza ospiteranno l’Ascoli. Una gara molto complicata per i biancorossi che attualmente si trovano nei bassifondi della classifica di Serie B, precisamente in 18esima posizione, terz’ultimo posto, a quota 21 punti.

Vicenza che inoltre non vince da tre turni, avendo capitolato nelle ultime due uscite, e che si troverà di fronte un avversario tosto come appunto quello marchigiano, che non perde invece da quattro uscite e che al momento occupa la top 10 della classifica con 49 punti sino ad oggi conquistati. Sempre alle ore 14:00 si giocherà la gara fra Pisa e Cittadella in quel della Toscana gara molto interessante per i vertici della graduatoria visto che i nerazzurri hanno fino ad oggi conquistato 55 punti. Buono anche il campionato sin qui tenuto dalla squadra ospite che occupa metà classifica a quota 44.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Sempre alle ore 14:00, per quanto riguarda i risultati di Serie B, si disputerà la sfida fra il Perugia e il Como, gara in programma presso lo stadio Renato Curi. La squadra di Alvini ha inanellato tre risultati positivi nelle ultime uscite che le hanno permesso di portarsi a quota 46 punti in classifica, a metà graduatoria, mentre il Como sta attraversando un momento decisamente negativo, non avendo mai vinto nelle ultime cinque uscite, con quattro pareggi e una capitolazione, e inchiodandosi quindi al 14esimo posto assoluto, comunque in una zona lontana da quella dei playout.

Spal-Cremonese sarà invece di scena alle ore 16:15 e sarà senza dubbio una delle gare più attenzionate di questa giornata visto che la compagine di Cremona si trova nei posti che contano, ma la trasferta di Ferrara non sarà comunque facile da superare indenne. Infine, a chiusura della giornata di oggi di Serie B la partita Pordenone-Brescia, di scena sempre alle 16:15.

RISULTATI SERIE B: 31^ GIORNATA

Ore 14:00

Vicenza-Ascoli

Pisa-Cittadella

Perugia-Como

Ore 16:15

Spal-Cremonese

Pordenone-Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Monza 57

Lecce, Cremonese 56

Pisa 55

Brescia 53

Frosinone, Benevento* 51

Ascoli 49

Perugia 46

Cittadella 44

Reggina 43

Ternana 41

Parma 39

Como 38

Spal 32

Alessandria 25

Cosenza* 24

Vicenza 21

Crotone 19

Pordenone 13

* una partita in meno











