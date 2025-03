RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: TRE POSTICIPI MOLTO VARIEGATI

Neopromosse e retrocesse, grandi piazze e realtà di provincia, squadre che mirano in alto e altre molto preoccupate dalla classifica, ci sarà un po’ di tutto nei tre posticipi della trentunesima giornata che completeranno oggi, domenica 30 marzo 2025, i risultati Serie B per il turno che sancisce la ripartenza dopo l’ultima sosta. Potremmo mettere in copertina quella che in realtà sarebbe l’ultima partita in ordine cronologico, perché alle ore 17.15 lo stadio Arechi ospiterà Salernitana Palermo, match la cui posta in palio si annuncia altissima per entrambe.

Le prospettive erano francamente migliori, invece ad oggi il Palermo sarebbe fuori dai playoff e la Salernitana addirittura retrocessa in Serie C. Per i padroni di casa prima della sosta era arrivato qualche segnale positivo, ma la strada è ancora molto lunga e di conseguenza sarebbe fondamentale vincere oggi per affrontare poi con maggiore serenità l’ultima parte della stagione, dove comunque ci sarà da lottare per la sopravvivenza. Il Palermo invece ha raccolto un solo punto nelle ultime due giornate, in questo caso contro una pericolante servirebbe tornare a vincere per rilanciarsi verso i playoff.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SOGNI CHE SI INCROCIANO

Abbiamo iniziato dall’ultimo posticipo, in realtà i risultati Serie B saranno molto interessanti oggi fin dalle prime due partite, perché alle ore 15.00 ci attendono Carrarese Bari e Cesena Juve Stabia. I toscani vogliono fare un altro passo verso la salvezza, che sarebbe un obiettivo niente affatto banale per una piazza che mancava da molti decenni dal campionato cadetto, però i riflettori saranno soprattutto sulle altre tre squadre, che al momento sarebbero tutte in zona playoff, traguardo che però è ancora lungi dall’essere raggiunto.

Il Bari avrebbe quindi bisogno del ritorno alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, mentre in terra di Romagna sarà un vero e proprio scontro diretto Cesena Juve Stabia, che avrà pure il fascino della sfida tra due neopromosse dalla Serie C con il sogno in comune di provare a fare il doppio salto di categoria. Per il momento la prima necessità è naturalmente quella di raggiungere davvero i playoff, il verdetto di oggi pomeriggio per i risultati Serie B non sarà definitivo ma potrà già incidere parecchio…

RISULTATI SERIE B, 31^ GIORNATA

ore 15.00 Carrarese Bari

ore 15.00 Cesena Juve Stabia

ore 17.15 Salernitana Palermo

