Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, 31^ giornata (sabato 19 marzo)

RISULTATI SERIE B: DI NUOVO IN CAMPO!

Tornano a essere protagonisti i risultati di Serie B: archiviato il quarto turno infrasettimanale nelle ultime cinque settimane, sabato 19 marzo è tempo delle prime partite per la 31^ giornata: ci avviciniamo con rapidità alla conclusione della stagione regolare e oggi si parte alle ore 14:00 con Monza Crotone, Parma Lecce, Reggina Cosenza e Ternana Alessandria, mentre il primo posticipo – per chiamarlo così – sarà Frosinone Benevento alle ore 16:15, poi naturalmente il programma proseguirà con una appassionante domenica.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Posticipi al via, si gioca! Diretta gol live score

Intanto per i risultati di Serie B dobbiamo inevitabilmente parlare di una classifica sempre più pazza: la nuova leadership del Pisa è durata lo spazio di tre giorni, tempo di perdere in casa dell’Ascoli e riportare al comando la Cremonese, che ha battuto il Pordenone allo Zini e guarda ancora tutti dall’alto al basso. La situazione però resta ampiamente in divenire, ormai siamo troppo abituati ai cambi della guardia; vedremo dunque quello che succederà in questo sabato dedicato ai risultati di Serie B, intanto proviamo a fare qualche disamina sui temi principali della giornata.

Risultati Serie B, classifica/ Tris del Monza ad Alessandria: a un punto dalla vetta!

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie B per la 31^ giornata ci presentano questo sabato tre squadre che giocano per la promozione diretta: in questo momento la più continua è sicuramente il Monza, che ha schiantato l’Alessandria nel turno infrasettimanale ed è così riuscito a confermare il suo quarto posto in classifica, soprattutto trovando quello che può essere il ritmo giusto per andare a prendersi una delle prime due posizioni.

Il Lecce ancora una volta ha evitato di perdere punti ulteriori all’ultimo secondo, ma stavolta un rigore sbagliato da Massimo Coda ha impedito di vincere a Cosenza e per i salentini si tratta dell’ennesima occasione sprecata, un tema che era diventato attuale già nella scorsa stagione. Il Benevento invece deve ancora recuperare una partita, intanto si presenta a Frosinone nella speranza di prendere punti che lo tengano a ridosso delle prime in classifica, contro una squadra che appare in forte calo e deve stare attenta a preservare la sua posizione nella griglia dei playoff. Tra poco saremo in campo per i risultati di Serie B, vedremo cosa ci diranno i campi per la 31^ giornata…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: Monza, Benevento e Frosinone ok!

RISULTATI SERIE B: 31^ GIORNATA

Ore 14:00 Monza Crotone

Ore 14:00 Parma Lecce

Ore 14:00 Reggina Cosenza

Ore 14:00 Ternana Alessandria

Ore 16:15 Frosinone Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 56

Lecce, Pisa 55

Monza 54

Brescia 53

Benevento* 51

Ascoli 49

Frosinone 48

Perugia 46

Cittadella 44

Reggina 40

Parma, Ternana, Como 38

Spal 32

Alessandria 25

Cosenza* 24

Vicenza 21

Crotone 19

Pordenone 13

* una partita in meno











© RIPRODUZIONE RISERVATA