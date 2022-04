Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 32^ giornata (3 aprile)

Oggi, domenica 3 aprile 2022, si completerà la trentaduesima giornata e avremo il quadro completo dei risultati Serie B per questo turno che sta segnando la ripartenza del campionato cadetto dopo l’infelice sosta per le Nazionali. La Serie B si avvia al gran finale, ci sono sette giornata compresse in poco più di un mese ma d’altronde negli ultimi mesi le squadre di Serie B si sono abituate a correre a ritmi pazzeschi, ma ora c’è in più che il momento dei verdetti in classifica è sempre più vicino.

Sette partite sono già state disputate ieri, mancano quindi i tre posticipi per completare il quadro dei risultati Serie B per la trentaduesima giornata: l’appuntamento è fissato per tutti gli incontri alle ore 15.30, quando avremo quindi il fischio d’inizio per Brescia Vicenza, il derby lombardo Como Monza e Crotone Perugia, al termine di queste partite dunque avremo ancora più chiara la situazione in tutti i settori della classifica di Serie B.

RISULTATI SERIE B: IL DERBY LOMBARDO

Approfondiamo adesso l’analisi di Como Monza, che scegliamo come partita di spicco nei risultati Serie B per gli anticipi della domenica. I padroni di casa del Como sono in una posizione di classifica che sembra ormai definita: inseguire la zona playoff sarebbe molto complicato, d’altronde il vantaggio sulla zona calda è enorme. Vincere il derby farebbe comunque piacere all’ambiente e renderebbe ancora più positiva una stagione già molto buona per una neopromossa.

Partita naturalmente molto più importante per il Monza, che fa parte dell’ammucchiata ai vertici della classifica di Serie B: il posto ai playoff è assicurato, ma a questo punto sarebbe l’obiettivo minimo, perché c’è alla portata anche un piazzamento fra le prime due che naturalmente significherebbe promozione immediata alla fine del campionato. Vincere a Como rafforzerebbe non poco la candidatura del Monza per il grande sogno brianzolo…

RISULTATI SERIE B, 32^ GIORNATA

Ore 15.30

Brescia Vicenza

Como Monza

Crotone Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 60

Lecce 59

Pisa 58

Monza 57

Benevento*, Brescia 54

Ascoli 52

Frosinone 51

Perugia 46

Cittadella, Reggina, Ternana 44

Parma 42

Como 41

Spal 33

Alessandria 26

Vicenza, Cosenza 24

Crotone 19

Pordenone 14











