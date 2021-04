Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 32^ giornata (5 aprile)

RISULTATI SERIE B: SI PARTE CON PORDENONE-ENTELLA

I risultati Serie B tornano a farci compagnia già oggi, lunedì 5 aprile 2021, ad appena tre giorni di distanza dal precedente turno. Sotto Pasqua infatti la Serie B ha giocato al Venerdì Santo e tornerà in campo oggi, Lunedì dell’Angelo, per una Pasquetta all’insegna di gol ed emozioni. I ritmi alti sono necessari in un calendario affollatissimo, ma portano come conseguenza grosse difficoltà a chi si ritrova coinvolto in casi Covid: per informazioni chiedere all’Empoli, che si ritroverà ancora fermo e con due partite dunque da recuperare nelle ultime settimane della stagione regolare.

Le partite che ci daranno il quadro dei risultati Serie B per la trentaduesima giornata del campionato cadetto saranno dunque “solo” nove nelle prossime ore: si comincerà alle ore 12.30 con l’anticipo Pordenone Entella, seguita alle ore 15.00 da Ascoli Vicenza, Cittadella Reggina, Cosenza Cremonese, Monza Pescara e Pisa Lecce, mentre i posticipi saranno alle ore 17.00 Reggiana Brescia, alle ore 19.00 Spal Venezia ed infine alle ore 21.00 Salernitana Frosinone.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: LECCE IN FORMA

Parlando dei risultati Serie B, nelle migliori posizioni della classifica della cadetteria spicca sicuramente il Lecce, l’unica delle big o presunte tali che abbia vinto venerdì: un bel successo per 2-0 contro la Salernitana, ancora più prezioso perché colto in uno scontro diretto con una rivale per la promozione. L’Empoli è fermo, il Monza ha pareggiato contro l’Entella e anche tutte le altre squadre in zona playoff hanno rallentato: basterebbe dire che, alle spalle del Lecce, la prima squadra nella classifica di Serie B ad avere vinto nella scorsa giornata di campionato è stato il Brescia, che è fuori dalla zona playoff.

Momento dunque ottimo per il Lecce, che ha consolidato il proprio secondo posto portando a quattro le lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Salernitana e Monza. Oggi i giallorossi salentini sono attesi da una trasferta ostica, ma non impossibile, sul campo del Pisa: il Lecce saprà compiere un altro passo in avanti verso l’obiettivo della promozione?

RISULTATI SERIE B, 32^ GIORNATA

Ore 12.30

Pordenone Entella

Ore 15.00

Ascoli Vicenza

Cittadella Reggina

Cosenza Cremonese

Monza Pescara

Pisa Lecce

Ore 17.00

Reggiana Brescia

Ore 19.00

Spal Venezia

Ore 21.00

Salernitana Frosinone

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 59

Lecce 55

Salernitana, Monza 51

Venezia 49

Spal 46

Cittadella, Chievo 45

Brescia 42

Vicenza 41

Reggina, Pisa 40

Frosinone 39

Cremonese 36

Pordenone 34

Cosenza 32

Reggiana 30

Ascoli 28

Pescara 26

Entella 22

