RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: POSTICIPI DI LUSSO OGGI!

Poche partite ma di valore altissimo, la trentaduesima giornata oggi, domenica 6 aprile 2025, ha infatti ancora tantissimo da dirci con i risultati Serie B. Si comincerà alle ore 15.00 con Catanzaro Bari e Palermo Sassuolo. In Calabria ci sarà una sfida per i playoff tra i padroni di casa che al termine dello scorso turno occupavano il quinto posto nella classifica di Serie B e gli ospiti pugliesi, che invece essendo noni sarebbero i primi esclusi. Le distanze sono brevi e quindi tutto è ancora da decidere, però entrambe sono reduci da sconfitte dopo la sosta, quindi ci sarà in palio molto a Catanzaro.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La Juve mette KO la Salernitana! Diretta gol live score (oggi 5 aprile 2025)

Nello stesso momento a Palermo arriverà la capolista Sassuolo: per i padroni di casa rosanero un esame molto difficile, ma che potrebbe dare una grande spinta verso i playoff dopo la vittoria a Salerno di settimana scorsa. Dall’altra parte, per il Sassuolo ormai il traguardo è vicinissimo, con 17 punti di vantaggio sulla terza la cavalcata degli emiliani è stata meravigliosa, ma i neroverdi vorranno fare bene anche nella prestigiosa trasferta al Barbera, che potrebbe essere il sigillo praticamente definitivo sulla promozione in Serie A.

Risultati Serie B, classifica e gol/ Palermo e Juve Stabia vincono in trasferta, Bari ko! (30 marzo 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL DELICATISSIMO DERBY LIGURE

La terza in classifica è lo Spezia, ecco allora che alle ore 17.15 i risultati Serie B ci offriranno altri spunti fondamentali con il derby ligure Spezia Sampdoria. I padroni di casa devono fare la corsa sul Pisa se vogliono tenere vive le ambizioni di ottenere la promozione diretta, però lo Spezia avrà bisogno di un cambio di passo dopo settimane difficili, con una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, troppo poco per tenere il passo dei toscani e ovviamente ancora di più del Sassuolo.

Se però il bivio per lo Spezia è fra promozione e playoff, per i cugini della Sampdoria c’è un rischio enorme, cioè quello della retrocessione in Serie C. Per i doriani sarebbe un inedito, perché i blucerchiati non sono mai scesi sotto la Serie B nella loro gloriosa storia, che però adesso sta vivendo uno dei momenti in assoluto più complicati, con la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Frosinone che ha messo la Sampdoria ancora più in bilico e con la prospettiva di dover giocare questo pomeriggio un vero e proprio derby della paura per i risultati Serie B.

Risultati Serie B, classifica/ Sassuolo sempre più primo: Diretta gol live score (oggi 29 marzo 2025)

RISULTATI SERIE B, 32^ GIORNATA

Ore 15.00 Catanzaro Bari

Ore 15.00 Palermo Sassuolo

Ore 17.15 Spezia Sampdoria

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B