Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 32^ giornata (sabato 2 aprile)

RISULTATI SERIE B: SI RIPRENDE DOPO LA SOSTA!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia con le partite della 32^ giornata. Non ci sono stati anticipi al venerdì e dunque il programma inizia oggi, sabato 2 aprile si parte alle ore 14:00 e poi vivremo il posticipo delle ore 16:15 che tra l’altro rappresenta – insieme a Lecce Frosinone – il piatto forte, vale a dire Benevento Pisa. Abbiamo vissuto una sosta per le nazionali (funesta per l’Italia come noto) che però ha seguito un periodo nel quale il campionato cadetto è stato impegnato parecchio: ben quattro infrasettimanali in meno di due mesi hanno creato un tour de force con pochi eguali nel passato.

Risultati Serie B, classifica/ Cremonese corsara e ancora in vetta, frena il Brescia!

La situazione che si è creata è rimasta sostanzialmente quella di prima: nessuna squadra è riuscita ad andare in fuga, la classifica la comanda la Cremonese che è riuscita a confermarsi al comando trascinandosi dietro, tuttavia, un gruppetto di rivali assolutamente agguerrite per la promozione diretta (ricordando che questo traguardo compete alle prime due). Non vediamo dunque l’ora di scoprire quello che succederà oggi, prima di lasciar parlare i risultati di Serie B prendiamoci del tempo per analizzare i temi principali che potrebbero emergere dalla 32^ giornata, come sempre un turno affascinante.

DIRETTA/ Frosinone Benevento (risultato finale 2-0): rete di Ricci, Vogliacco autogol

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie B, e poiché c’è stata la sosta vale la pena ricordare cosa era successo nell’ultimo turno. La Cremonese come detto si è confermata al primo posto grazie alla vittoria sul campo della Spal, a inseguire abbiamo il Pisa che ha regolato il Cittadella – che rischia concretamente di non fare i playoff – e il Monza che sembra aver trovato il ritmo giusto e forse diventa prima candidata alla promozione diretta, anche se la vittoria sul Crotone è arrivata di misura. Più sotto un Lecce che ha rallentato e non è stato in grado di vincere a Parma (i ducali sono una corazzata, ma la classifica di Serie B racconta bene delle loro difficoltà).

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Frosinone batte e prende il Benevento!

Il Brescia, che ha pareggiato sul campo del Pordenone ultimo in classifica, ha deciso alla fine di esonerare Pippo Inzaghi che non l’ha presa bene, e anzi ha impugnato quella clausola di cui si parlava e che imponeva alla società, stando alle indiscrezioni, di confermarlo come allenatore qualora si fosse trovato in zona playoff. Tutto sommato, approcciandoci ai risultati di Serie B per la 32^ giornata la situazione appare più definita in coda, dove le distanze sono più ampie; ne parleremo, ma prima dobbiamo fornire l’elenco completo delle partite che compongono il calendario di questo sabato e naturalmente il dettaglio della classifica di Serie B.

RISULTATI SERIE B: 32^ GIORNATA

Ore 14:00 Alessandria Spal

Ore 14:00 Ascoli Pordenone

Ore 14:00 Cittadella Ternana

Ore 14:00 Cosenza Parma

Ore 14:00 Cremonese Reggina

Ore 14:00 Lecce Frosinone

Ore 16:15 Benevento Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 59

Pisa 58

Monza 57

Lecce 56

Brescia 54

Benevento*, Frosinone 51

Ascoli 49

Perugia 46

Cittadella 44

Reggina 43

Ternana, Como 41

Parma 39

Spal 32

Alessandria 25

Vicenza, Cosenza 24

Crotone 19

Pordenone 14











© RIPRODUZIONE RISERVATA