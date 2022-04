RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La bella corsa ai playoff, diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: PER I PLAYOFF

Andando a parlare dei risultati di Serie B per questa 33^ giornata, possiamo dare uno sguardo alla corsa per i playoff: oggi tra le squadre in campo nelle partite del martedì avremo gli occhi puntati ni particolar modo su Reggina, Ternana e Frosinone. Gli amaranto hanno pareggiato contro la Cremonese e si sono portati a quota 44 punti in classifica: sono gli stessi della Ternana che si è rimessa in corsa grazie alla vittoria di Cittadella, ma anche degli stessi veneti e del Como, che domenica ha fatto il colpo battendo il Monza. La domanda da porsi è: questo quartetto riuscirà a prendersi una delle posizioni utili?

La prima risposta, abbastanza scontata, è che non tutte ce la faranno: Pisa, Monza, Brescia e Benevento sembrano certe di occupare quattro delle sei piazze nella griglia, dunque restano due posti e anche numericamente non ci sarà spazio per tutte. Tra l’altro la distanza da coprire è di 7 punti: al momento l’ottava in classifica di Serie B è proprio il Frosinone, che come già detto gioca contro il Pordenone e dunque ha una bella possibilità di allungare il margine o comunque confermarlo. Ternana e Reggina dunque devono innanzitutto provare a vincere le loro partite odierne, poi si vedrà quello che dirà la classifica… (agg. di Claudio Franceschini)

UN ALTRO TURNO INFRASETTIMANALE!

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie B, ennesimo turno infrasettimanale: la 33^ giornata si gioca infatti martedì 5 e mercoledì 6 aprile, un calendario che era già particolarmente fitto dovendo permettere la disputa di playoff e playout, ma che si è ingarbugliato ulteriormente dopo il rinvio delle due famose giornate di fine dicembre. Questo ha naturalmente creato un tour de force per le 20 squadre coinvolte, con differenze che più che altro sono legate alla disponibilità delle rose (riguardo agli infortunati) e al numero di alternative che i vari allenatori possono mettere in campo.

Ricordando che la classifica di Serie B vede al comando la Cremonese davanti al Lecce, possiamo dire che martedì 5 aprile per i risultati di Serie B si giocheranno le prime cinque partite della 33^ giornata, tutte in programma alle ore 19:00 e che nel dettaglio saranno Cremonese Alessandria, Pordenone Frosinone, Reggina Benevento, Spal Cosenza e Ternana Lecce. Appuntamento poi a domani per completare il turno, ma intanto noi dobbiamo ovviamente partire da qui e allora facciamo la nostra analisi approfondita sui temi principali che possono emergere.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

La nostra analisi sui risultati di Serie B inizia dunque notando che oggi per la promozione diretta sono in campo Cremonese, Lecce e Benevento: i grigiorossi hanno confermato il primo posto in classifica, ma non sono riusciti ad andare in fuga facendosi riprendere dalla Reggina. Oggi sfidano un’Alessandria che con il pareggio interno contro la Spal si è allontanata dalla possibilità di salvarsi direttamente, e soprattutto non è affatto certa di raggiungere il playout visto che la distanza è davvero minima. Per quanto riguarda il Lecce, i salentini sono ripartiti battendo di misura il Frosinone grazie al solito gol di Massimo Coda, ma devono trovare maggiore continuità rispetto alle ultime uscite.

Il Benevento invece aveva affrontato un periodo difficile, ma sabato ha clamorosamente sbaragliato il Pisa segnandogli cinque gol, si è nuovamente avvicinato alle prime due posizioni della classifica e deve sempre recuperare la partita contro il Cosenza, che almeno virtualmente potrebbe porlo al quarto posto in compagnia di Brescia e Monza. Di questo lotto avrebbe potuto far parte il già citato Frosinone, ma i ciociari hanno perso punti preziosi e così ora devono accettare di giocare per difendere la loro posizione nella griglia dei playoff; oggi hanno una bella occasione, perché sfidano un Pordenone che, perdendo ad Ascoli, non può più raggiungere la salvezza diretta in modo aritmetico, ma sostanzialmente ha già anche un piede e mezzo in Serie C.

RISULTATI SERIE B: 33^ GIORNATA

Ore 19:00 Cremonese Alessandria

Ore 19:00 Pordenone Frosinone

Ore 19:00 Reggina Benevento

Ore 19:00 Spal Cosenza

Ore 19:00 Ternana Lecce

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 60

Lecce 59

Pisa 58

Monza, Brescia 57

Benevento* 54

Ascoli 52

Frosinone 51

Perugia 47

Ternana, Como, Cittadella, Reggina 44

Parma 42

Spal 33

Alessandria 26

Cosenza*, Vicenza 24

Crotone 20

Pordenone 14

