RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: PARTITA DI CARTELLO ALLO ZINI

Tre partite anche oggi, domenica 13 aprile 2025, in quello che ormai è diventato il format consueto per i risultati Serie B. Siamo arrivati alla trentatreesima giornata e fra i posticipi della domenica spiccherà certamente Cremonese Juve Stabia, che alle ore 15.00 allo stadio Giovanni Zini ci proporrà un incontro in piena zona playoff nella classifica di Serie B, forse almeno in parte a sorpresa grazie all’eccellente rendimento delle Vespe campane.

Onore naturalmente anche alla Cremonese, che d’altronde era tra le squadre più attese di questa Serie B 2024-2025 e si sta confermando, essendo attualmente quarta con tre punti di vantaggio proprio sulla Juve Stabia. In palio quindi ci potrebbe essere il piazzamento che garantirà l’esenzione dal primo turno dei playoff con accesso immediato in semifinale. In ogni caso, sarà per entrambe un test molto interessante, anche perché potrebbe appunto ripetersi anche quando la posta in palio sarà ancora più alta per i risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: COSA ATTENDERCI A CESENA E MANTOVA?

Quella di Cremona sarà la sfida più stuzzicante come rivalità in classifica fra le due parti, ma gli spunti saranno di notevole significato anche nei restanti due posticipi odierni per i risultati Serie B. Restando a metà pomeriggio, Cesena Frosinone vedrà i romagnoli a caccia di punti per rafforzare l’ottavo posto con cui sono entrati in questa giornata e che è l’ultimo valido per i playoff, mentre i ciociari devono ancora blindare la salvezza, pur certamente più vicina grazie alla crescita nelle ultime settimane.

Esigenze diverse invece alle ore 17.15, quando sarà Mantova Spezia a chiudere questo avvincente turno. I lombardi stanno lottando per la salvezza, la posizione è buona ma ci sono ancora tante insidie prima di potersi dire tranquilli, ma naturalmente i riflettori saranno puntati soprattutto sui liguri, che provano l’inseguimento al secondo posto del Pisa per acciuffare l’immediata promozione ancora disponibile, considerando il dominio praticamente assoluto del Sassuolo sul torneo cadetto.

RISULTATI SERIE B, 33^ GIORNATA

Ore 15.00

Cesena Frosinone

Cremonese Juve Stabia

Ore 17.15

Mantova Spezia

