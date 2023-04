RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Venezia vede la salvezza, diretta gol live score

RISULTATI SERIE B: LA CRESCITA DEL VENEZIA

Per i risultati di Serie B adesso vogliamo parlare del Venezia, che si ritrova a dover lottare per la salvezza, come forse non era previsto per una formazione che l’anno scorso era in Serie A. D’altronde, dobbiamo anche sottolineare come il quadro della situazione fosse addirittura ancora peggiore per il Venezia fino a poche settimane fa: i lagunari infatti appaiono in crescendo grazie a tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate contro Ascoli, Como e Palermo, un periodo brillante nonostante la sconfitta contro la Reggina.

In totale sono 9 punti nelle ultime quatto giornate, la media è di più di due punti a partita ed evidentemente collocherebbe il Venezia addirittura ai vertici della classifica – ma tenerla per quattro giornate non può bastare. La buona notizia è comunque che il Venezia è in crescita: basterà il trend positivo per raggiungere la salvezza e possibilmente senza soffrire troppo? Già oggi pomeriggio ne capiremo di più… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I POSTICIPI DI OGGI!

I risultati Serie B ci faranno compagnia anche oggi, domenica 23 aprile 2023: infatti raddoppia l’appuntamento con quello che normalmente è l’unico posticipo domenicale del campionato cadetto, perché per chiudere la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2022-2023 ci sono ancora da giocare due partite, che saranno in contemporanea oggi pomeriggio e che permetteranno anche di completare la classifica di Serie B dopo questo turno.

Naturalmente siamo sempre più vicini al termine della stagione regolare e questo significa che la posta in palio è sempre più alta: ogni singolo punto potrebbe fare la differenza e ogni partita ha qualcosa di significativo da dirci. L’appuntamento allora è già fissato alle ore 16.15 con le partite di oggi per i risultati Serie B: ci attendono Pisa Bari e Ternana Venezia, che cosa succederà?

RISULTATI SERIE B, FOCUS SUL BARI

In copertina per i risultati Serie B oggi ci deve andare il Bari, che è la formazione messa meglio nella classifica di Serie B tra le quattro che scenderanno in campo nelle prossime ore. Per la precisione, il Bari è terzo con 57 punti ed è sicuramente l’inseguitrice più credibile per la coppia formata da Frosinone e Genoa, che al momento si prenderebbero le due promozioni dirette evitando i playoff, nei quali il Bari sarebbe la prima testa di serie.

Posizione non disprezzabile, naturalmente, ma finché si può inseguire la promozione immediata è giusto provarci, anche se il Bari settimana scorsa ha incassato una frenata forse imprevista sotto forma di pareggio casalingo contro il Como, peraltro in rimonta dopo essere andato sotto di ben due gol. Evitata la sconfitta ma non la delusione, perché dopo il colpaccio del giorno di Pasquetta sul campo del Sudtirol sicuramente a Bari tutti si aspettavano i tre punti: bisogna allora provare a vincere a Pisa se si vuole ancora inseguire il sogno.

RISULTATI SERIE B, 34^ GIORNATA

ore 16.15

Pisa Bari

Ternana Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 68

Genoa (-1) 66

Bari 57

Sudtirol 53

Parma 51

Cagliari 48

Pisa, Reggina (-3) 46

Modena, Palermo 44

Ternana, Ascoli 43

Como 42

Venezia 39

Cosenza 38

Cittadella 37

Brescia, Perugia 35

Spal 34

Benevento 31











