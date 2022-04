Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 34^ giornata, 9 aprile

RISULTATI SERIE B: BIG MATCH FROSINONE CREMONESE!

I risultati Serie B tornano protagonisti già oggi, sabato 9 aprile 2022: il turno infrasettimanale è terminato appena mercoledì sera e si torna subito in campo – il che tutto sommato non è una notizia, perché negli ultimi due mesi la Serie B 2021-2022 sta giocando a ritmi forsennati e adesso vede il rush finale, quindi ogni singolo punto potrebbe fare a questo punto la differenza nella classifica di Serie B, che come da tradizione è ancora molto equilibrata.

In virtù del fatto che si sono giocate ben cinque partite appena mercoledì, ecco che oggi i risultati Serie B inizieranno più “tranquilli” del solito, con quattro partite che sono meno rispetto quanto si gioca normalmente al sabato: appuntamenti comunque importanti, perché alle ore 14.00 avranno inizio Alessandria Pordenone, Como Cittadella e Lecce Spal, mentre alle ore 16.15 prenderà il via Frosinone Cremonese, quindi ci sarà molto da scoprire già nelle prossime ore.

RISULTATI SERIE B: IN VETTA ALLA CLASSIFICA

È doveroso notare quindi che, in questo sabato pomeriggio, saranno protagoniste dei risultati Serie B la capolista Cremonese e la sua prima inseguitrice Lecce, che sono separate da un solo punto in classifica. Vero che non è necessariamente un duello, perché le promozioni dirette sono due e di conseguenza Cremonese e Lecce potrebbero anche andare in fuga a braccetto, ma naturalmente ogni punto perso dalle avversarie può avvicinare chi riesce a vincere le proprie partite al traguardo della promozione.

Martedì la Cremonese ha vinto di misura contro l’Alessandria, successo comunque prezioso anche perché arrivato in inferiorità numerica, mentre il Lecce ha mandato un messaggio molto importante a tutta la concorrenza, dal momento che i giallorossi salentini hanno vinto a valanga sul campo della Ternana. Oggi il calendario potrebbe sorridere al Lecce, che giocherà in casa contro la Spal, mentre la Cremonese sarà attesa a Frosinone: sarà un giorno da sorpasso?

RISULTATI SERIE B, 34^ GIORNATA

Ore 14.00

Alessandria Pordenone

Como Cittadella

Lecce Spal

Ore 16.15

Frosinone Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 63

Lecce 62

Monza 60

Pisa 59

Brescia 58

Benevento* 57

Ascoli 52

Frosinone 51

Perugia 48

Parma, Cittadella 45

Como, Ternana, Reggina 44

Spal 34

Alessandria 26

Vicenza, Cosenza 25

Crotone 21

Pordenone 17











