Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 35^ giornata, 18 aprile

RISULTATI SERIE B: SI PARTE DAL SPAL CROTONE

I risultati Serie B ci regaleranno un meraviglioso lunedì di Pasquetta in compagnia della trentacinquesima giornata del campionato cadetto, che giocherà per intero nelle prossime ore come da tradizione che si sta consolidando per la Serie B negli ultimi anni in occasione della Pasqua. Il lunedì dell’Angelo diventa infatti un palcoscenico privilegiato per rivolgere l’attenzione degli appassionati quasi per intero sulla Serie B, che è ormai nel suo rush finale.

Andiamo allora a presentare il programma delle dieci partite che ci daranno oggi i risultati Serie B: si comincerà alle ore 12.30 con Spal Crotone, seguita alle ore 15.00 da Cremonese Cosenza, Pordenone Benevento, Reggina Lecce e Vicenza Perugia. Altra fascia da quattro partite sarà quella delle ore 18.00, quando prenderanno il via Cittadella Alessandria, Parma Ascoli, Pisa Como e Ternana Frosinone, infine la chiusura e il quadro definitivo anche della classifica Serie B maturerà con il derby lombardo delle ore 20.30, cioè Monza Brescia.

RISULTATI SERIE B: LOTTA AL VERTICE

Sempre più bella si fa la lotta al vertice della classifica Serie B per conquistare le due promozioni dirette senza passare dai playoff, di conseguenza sempre più importante è anche la posta in palio nelle partite di Serie B di cui attendiamo i risultati oggi. Giovedì il Benevento ha perso una grande occasione nel recupero a Cosenza, dunque rimane la situazione che vede come capolista il Lecce, inseguito da ben tre squadre lombarde che sono Monza, Cremonese e Brescia, con le Rondinelle che lunedì scorso avevano vinto il posticipo del precedente turno di campionato scavalcando appunto il Benevento, che non ha saputo rispondere.

La posizione migliore è naturalmente quella del Lecce, arrivato a quota 65 punti grazie alla vittoria contro la Spal che ha portato il sorpasso in vetta sulla Cremonese, che invece era caduta a Frosinone. Oggi però la 35^ giornata potrebbe essere più favorevole ai lombardi, che giocano in casa contro un Cosenza che è comunque insidioso perché si è rilanciato nella lotta salvezza, mentre il Lecce va a giocare in casa della Reggina che di fatto non ha più nulla da chiedere a questa Serie B. Per il Monza invece ci sarà naturalmente il derby con il Brescia, che potrebbe essere fondamentale per entrambe…

RISULTATI SERIE B, 35^ GIORNATA

Ore 12.30

Spal Crotone

Ore 15.00

Cremonese Cosenza

Pordenone Benevento

Reggina Lecce

Vicenza Perugia

Ore 18.00

Cittadella Alessandria

Parma Ascoli

Pisa Como

Ternana Frosinone

Ore 20.30

Monza Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 65

Monza, Cremonese 63

Brescia 61

Benevento, Pisa 60

Ascoli 55

Frosinone 54

Perugia 49

Cittadella 48

Ternana 47

Parma 45

Como, Reggina 44

Spal 34

Alessandria 29

Cosenza 28

Vicenza 25

Crotone 21

Pordenone 17











