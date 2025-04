RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: UNA DOMENICA “A SORPRESA”

Non si sarebbe dovuto giocare oggi, domenica 27 aprile 2025, per i risultati Serie B, ma naturalmente sappiamo tutti molto bene che sono slittati i due posticipi in programma ieri per la 35^ giornata, collocata per la maggior parte venerdì 25 sfruttando il giorno festivo per la Liberazione. Il turno si doveva completare ieri, ma sono state rinviate alle ore 15.00 di oggi pomeriggio Catanzaro Palermo e Sudtirol Juve Stabia, con queste quattro squadre che giocheranno quindi ben due giorni dopo rispetto a tutte le altre – non è un dettaglio, considerando quanto sarà fitto il calendario fino al 13 maggio.

Sappiamo che sarà quella la data della nuova conclusione della stagione regolare, considerando il turno che è invece slittato da Pasquetta, ma adesso lasciamo da parte tutti questi ragionamenti sul programma (pur doverosi per avere le idee più chiare) e cerchiamo di aggiungere qualcosa su quello che ci attende in questa domenica “imprevista” per i risultati Serie B. Iniziamo dicendo qualcosa sul Sudtirol, l’unica fra queste quattro squadre ad essere coinvolta nella lotta salvezza per la classifica di Serie B, quindi gli altoatesini hanno bisogno di punti per evitare guai, dal momento che la bagarre è molto serrata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LA LOTTA PLAYOFF

Le altre formazioni in campo oggi sono invece tutte impegnate nella lotta playoff, che è quindi al centro dell’attenzione per i risultati Serie B. La Juve Stabia potrebbe sfruttare il vantaggio indicato dai 15 punti di differenza in classifica con gli altoatesini, mentre sarà un caso perfetto di scontato diretto il confronto tutto meridionale Catanzaro Palermo. I calabresi hanno 3 punti di vantaggio in classifica e puntando anche sul fattore campo vogliono allontanare una pericolosa inseguitrice per avvicinare in maniera chiara la qualificazione.

Ovviamente è esattamente opposto l’obiettivo del Palermo, che punta al colpaccio esterno che varrebbe l’aggancio in classifica e sicuramente rafforzerebbe le ambizioni di partecipare ai playoff, un traguardo che è ancora conteso da diverse squadre nella serrata classifica di Serie B, che come sempre è destinata a regalarci emozioni fino all’ultima giornata… che in realtà questa volta sarà il recupero della 34^, che andrà a dopo il turno numero 38.

RISULTATI SERIE B, 35^ GIORNATA

ore 15.00

Catanzaro Palermo

Sudtirol Juve Stabia

