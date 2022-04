Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 36^ giornata (lunedì 25 aprile)

RISULTATI SERIE B: UN LUNEDÌ DI EMOZIONI!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia lunedì 25 aprile: sfruttando un altro giorno festivo, come era stato per il Lunedì dell’Angelo settimana scorsa, il campionato cadetto vive la sua 36^ giornata e l’intero programma della terzultima di regular season andrà in scena oggi. Nello specifico, il lunch match delle ore 12:30 sarà Ascoli Cittadella; si proseguirà alle ore 15:00 con Alessandria Reggina, Cosenza Pordenone, Crotone Cremonese, Frosinone Monza e Lecce Pisa; tre i posticipi delle ore 18:00 che saranno Benevento Ternana, Brescia Spal e Como Vicenza, per poi chiudere alle ore 20:45 con Perugia Parma.

Tre giornate al termine, 9 punti a disposizione, sei squadre ancora coinvolte nella corsa alla promozione diretta (tecnicamente potrebbero essere sette, ma per l’Ascoli è virtualmente impossibile), le zone playoff e playout che invece nelle ultime giornate si sono definite in maniera più sostanziale: sono grandi ingredienti quelli che vanno a formare la ricetta dei risultati di Serie B per questo lunedì, dieci partite una più interessante e importante dell’altra per un campionato cadetto che proseguirà poi con i suoi spareggi, ma intanto ci fornirà i primi verdetti. Parola ai campi dunque, non prima di aver fatto la consueta analisi su quanto potrebbe succedere…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque a poche ore da un lunedì dedicato ai risultati di Serie B che sicuramente ci terrà compagnia con grandi emozioni. Il big match è quello del Via del Mare, dove il Lecce attualmente secondo in classifica ospita il Pisa quarto: la graduatoria del campionato cadetto ci dice che tra la capolista Cremonese e il Brescia, ultima delle sei squadre in lotta per la promozione diretta, ci sono appena 4 punti e questo ovviamente è uno scenario incredibile, ancora più ingarbugliato rispetto a quello dello scorso anno che era già straordinario.

Ancora una volta troviamo alcune di quelle protagoniste a giocarsi la gloria, altre sono invece nuove; il turno almeno sulla carta sembra essere favorevole alla Cremonese, che gioca sul campo di un Crotone che appare ormai condannato alla Serie C e con una vittoria farebbe molto probabilmente il definitivo salto verso la Serie A. Per il resto, come detto, bisogna valutare la situazione in termini di playoff e playout ma qui le sorprese possono essere minori, non ci resta che affidarci alle 10 partite che compongono il quadro dei risultati di Serie B per scoprire come cambierà la classifica del campionato, e se già oggi avremo qualche verdetto definitivo…

RISULTATI SERIE B: 36^ GIORNATA

Ore 12:30 Ascoli Cittadella

Ore 15:00 Alessandria Reggina

Ore 15:00 Cosenza Pordenone

Ore 15:00 Crotone Cremonese

Ore 15:00 Frosinone Monza

Ore 15:00 Lecce Pisa

Ore 18:00 Benevento Ternana

Ore 18:00 Brescia Spal

Ore 18:00 Como Vicenza

Ore 20:45 Perugia Parma

CLASSIFICA SERIE B

Cremonese 66

Lecce 65

Monza 64

Benevento, Pisa 63

Brescia 62

Ascoli 58

Frosinone 55

Perugia 52

Cittadella, Ternana 48

Reggina 47

Parma 45

Como 44

Spal 35

Alessandria 32

Cosenza 28

Vicenza 25

Crotone 22

Pordenone 17











