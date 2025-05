RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: UNA DOMENICA MERAVIGLIOSA

Saremmo alla penultima giornata, il rinvio del turno di Pasquetta per la morte di Papa Francesco ha un po’ rimescolato le carte ma resta comunque imperdibile l’appuntamento con i risultati Serie B di oggi, domenica 4 maggio 2025. Ci sono quindi ancora tre giornate da disputare compresa quella di oggi, ma dopo i verdetti del turno infrasettimanale del 1° maggio la posta in palio si fa sempre più importante per tutti i vari obiettivi ancora vivi nella classifica Serie B con 270 minuti da giocare in stagione regolare.

Sarà un ricchissimo pomeriggio con nove partite in contemporanea alle ore 15.00, l’eccezione sarà il posticipo Cremonese Sassuolo alle ore 19.30 e sarà comunque una chiusura di lusso, con la capolista e dominatrice del campionato, già ampiamente promossa in Serie A, che farà visita alla Cremonese, quarta e di conseguenza in lotta per la migliore posizione possibile nei playoff. Prima però ci sarà la raffica di emozioni pomeridiane e certamente per i risultati Serie B ci sarà una partita che spiccherà su tutte le altre, per blasone e soprattutto per importanza della posta in palio.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ECCO LA PARTITA DI CARTELLO!

Senza trascurare diversi altri incroci di sicuro interesse, è chiaramente Bari Pisa a prendersi per distacco la palma di partita di cartello nella domenica dei risultati Serie B. Il Bari si è complicato non poco la vita giovedì pomeriggio perdendo sul campo del fanalino di coda Cosenza e di conseguenza adesso vede fortemente a rischio la propria posizione in zona playoff, per cui i padroni di casa pugliesi avranno bisogno di tutta la spinta del pubblico del San Nicola per riscattarsi in un match sulla carta ben più difficile e rilanciarsi nella corsa al vitale ottavo posto.

Il Pisa invece ha vinto contro il Frosinone tre giorni fa, ormai la promozione in Serie A è davvero ad un passo e sarebbe un momento storico, dal momento che i nerazzurri toscani mancano dalla massima categoria dal lontano campionato 1990-1991. Basterebbe un pareggio per la matematica certezza, anzi il Pisa di Filippo Inzaghi potrebbe anche permettersi di perdere a patto che contemporaneamente lo Spezia non vinca in casa della Reggiana, però naturalmente i toscani preferirebbero festeggiare il traguardo grazie a un bel risultato al San Nicola. Il match è davvero imperdibile…

RISULTATI SERIE B, 37^ GIORNATA

Ore 15.00

Bari Pisa

Brescia Juve Stabia

Carrarese Modena

Catanzaro Sampdoria

Cesena Palermo

Frosinone Cittadella

Reggiana Spezia

Salernitana Mantova

Sudtirol Cosenza

Ore 19.30

Cremonese Sassuolo

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE B