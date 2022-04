Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 37^ giornata (sabato 30 aprile)

RISULTATI SERIE B: UNA GIORNATA DECISIVA!

Grande attesa per i risultati di Serie B che riguardano la 37^ giornata: il penultimo turno del campionato cadetto si gioca interamente sabato 30 aprile, e sarà tutto in contemporanea (alle ore 14:00) con la sola eccezione di Reggina Como, che chiuderà il programma alle ore 16:15. Il motivo è semplice: a parte il Granillo e il Teghil, in ogni singolo campo c’è almeno una squadra che si gioca un obiettivo e dunque la Lega, come da prassi, almeno per le ultime giornate ha voluto garantire la contemporaneità per evitare “trucchi”, soltanto che appunto quest’anno riguarda nove partite su dieci.

È un finale di stagione entusiasmante quello che riguarda i risultati di Serie B: per la promozione diretta sono ancora in corsa sei squadre con 180 minuti da giocare, la corsa ai playoff riguarda comunque tre società (diciamo due, verosimilmente) mentre abbiamo due retrocessioni aritmetiche, due squadre che possono ancora salvarsi senza passare dai playout (e una che vuole timbrare lo stesso obiettivo) e una che potrebbe evitare la retrocessione diretta. Vedremo allora cosa succederà sui vari campi, ora proveremo a fare un’analisi più approfondita della situazione…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Lo abbiamo detto, il sabato dedicato ai risultati di Serie B sarà straordinario. Sei squadre per la promozione diretta: il Lecce festeggerà oggi con una vittoria a Vicenza, la Cremonese potrebbe farlo ma solo se alle sue spalle si fermeranno le altre e i calcoli sono complessi, perché abbiamo tre squadre a 3 punti dai grigiorossi e la classifica avulsa farà la sua parte. Monza Benevento è sostanzialmente uno spareggio, anche se il dentro o fuori è un’opzione che riguarda maggiormente la squadra sannita visto che i brianzoli potrebbero comunque avere un’ultima chance all’ultima giornata (ma dipenderà appunto dalle altre).

Lo stesso Benevento condivide la sorte di Brescia e Pisa: le tre squadre partono con 3 punti da recuperare per ottenere il secondo posto e hanno il Monza davanti, dunque paradossalmente devono sì sperare che i brianzoli rallentino ma così dovrà essere anche i sanniti. Per questo motivo tutti fanno il tifo perché all’U-Power Stadium arrivi un pareggio: un risultato simile potrebbe determinare con una giornata di anticipo la doppia promozione diretta, ma poi infurierebbe la corsa alla griglia dei playoff perché come sappiamo terzo e quarto posto permettono di saltare il primo turno e volare direttamente in semifinale, un vantaggio certamente non da poco per chiunque riesca ad ottenerlo…

RISULTATI SERIE B: 37^ GIORNATA

Ore 14:00 Cittadella Brescia

Ore 14:00 Cremonese Ascoli

Ore 14:00 Monza Benevento

Ore 14:00 Parma Alessandria

Ore 14:00 Pisa Cosenza

Ore 14:00 Pordenone Crotone

Ore 14:00 Spal Frosinone

Ore 14:00 Ternana Perugia

Ore 14:00 Vicenza Lecce

Ore 16:15 Reggina Como

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 68

Cremonese 66

Monza 64

Pisa, Brescia, Benevento 63

Ascoli 59

Frosinone 58

Perugia 55

Ternana 51

Cittadella 49

Reggina 46

Parma 45

Como 44

Spal 36

Alessandria 33

Cosenza 31

Vicenza 28

Crotone 25

Pordenone 17











