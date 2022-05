Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 38^ giornata (venerdì 6 maggio)

RISULTATI SERIE B: OGGI SI DECIDE TUTTO!

I risultati di Serie B per la 38^ giornata sono quelli che ci consegneranno tutti i verdetti definitivi sulla stagione regolare: si gioca venerdì 6 maggio, tutto in contemporanea con la sola eccezione di Crotone Parma, che inaugura il turno alle ore 18:15 e ormai non conta più. Per il resto, su qualunque altro campo ci sono dei traguardi da raggiungere: naturalmente siamo all’ultimo atto della straordinaria corsa alla promozione diretta, ma bisogna anche definire la terza retrocessa (o il playout), l’ultima ai playoff e le posizioni nella griglia degli spareggi per la promozione. Insomma, un piatto ricchissimo e non vediamo l’ora di arrivare alla soluzione degli enigmi.

Per la promozione diretta sostanzialmente se la giocano in quattro: Lecce e Monza sono padroni del loro destino, Cremonese e Pisa sperano ancora con i grigiorossi molto più dei toscani, Brescia e Benevento sono rimaste tagliate fuori ma possono ancora puntare alla qualificazione diretta alla semifinale playoff, dove incredibilmente potrebbe arrivare un Ascoli in costante ascesa. Vedremo allora quello che succederà, ma dovendo parlare delle altre lotte non ci resta che aspettare che per i risultati di Serie B si giochi, e intanto fare qualche rapida considerazione con la classifica di Serie B alla mano…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Quali sono gli altri verdetti che i risultati di Serie B dovranno chiarire? Abbiamo tutte le qualificate ai playoff tranne una, il Perugia spera ancora perché ha 3 punti da recuperare al Frosinone e la sfida diretta a favore, ma per il Grifone la 38^ giornata non è favorevole perché al Curi arriva un Monza assetato di promozione diretta, mentre il Frosinone se non altro gioca in casa anche se sfida il Pisa, che come detto ci crede ancora ma è legato davvero ad un filo. Per quanto riguarda invece playout e retrocessione, Crotone e Pordenone sono già in Serie C e la Spal è salva.

Al Moccagatta si gioca uno spareggio drammatico, perché il Vicenza battendo l’Alessandria centrerebbe lo spareggio e i grigi potrebbero retrocedere direttamente (sarebbe così con la vittoria del Cosenza, contro un Cittadella ormai tranquillo), per contro all’Alessandria basta un pareggio per centrare l’obiettivo ed essere al sicuro e avere anche lo spareggio casalingo, spareggio che – a differenza del crudele esito dell’anno scorso, almeno prima del ripescaggio – se non altro il Cosenza riuscirebbe a giocare. Abbiamo dunque tanta carne al fuoco, e non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà suoi campi che ci dovranno fornire i risultati di Serie B per la 38^ e ultima giornata della stagione regolare…

RISULTATI SERIE B: 38^ GIORNATA

Ore 18:15 Crotone Parma

Ore 20:30 Alessandria Vicenza

Ore 20:30 Ascoli Ternana

Ore 20:30 Benevento Spal

Ore 20:30 Brescia Reggina

Ore 20:30 Cosenza Cittadella

Ore 20:30 Como Cremonese

Ore 20:30 Frosinone Pisa

Ore 20:30 Lecce Pordenone

Ore 20:30 Perugia Monza

CLASSIFICA SERIE B

Lecce 68

Monza 67

Cremonese 66

Pisa 64

Brescia, Benevento 63

Ascoli 62

Frosinone 58

Perugia 55

Ternana 54

Cittadella 52

Como 47

Reggina (-2), Parma 46

Spal 39

Alessandria 34

Cosenza 32

Vicenza 31

Crotone 26

Pordenone 18











