Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: partite al via, si gioca! (oggi 3 settembre 2023)

Sarà un turno domenicale molto interessante per quanto riguarda i risultati Serie B. Infatti dopo essersi sfidate in Serie A la passata stagione, Cremonese Sampdoria si daranno appuntamento per quest’anno in un altro doppio confronto seppur in cadetteria. I due club avevano salutato il massimo campionato italiano occupando le ultime due posizioni seppur un importante distacco di otto punti in favore della Cremonese, non abbastanza per raggiungere i 31 punti Spezia Verona, impegnate poi nello spareggio.

Occhi anche sul derby tutto veneto tra Cittadella Venezia che chiuderà il sipario di questa quarta giornata di Serie B ricca di match attesi e dalle premesse interessanti. Fin qui tra l’altro il campionato sembra già molto equilibrato ai piani alti con molte squadre che si daranno battaglia da qui a fine stagione per accaparrarsi o la promozione diretta con i primi due posti o un posizionamento dalla terza all’ottava piazza per gli ambiti playoff. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LE PRIME VOLTE

In attesa dei risultati Serie B di oggi, domenica 3 settembre, andiamo a sottolineare due esordi stagionali. Anche se si tratta della quarta giornata, come spesso purtroppo capita nel calcio italiano, le sentenze e i ricorsi fanno slittare le ammissioni ai campionati ed ecco perché arrivati al quarto turno squadre come Lecco e Brescia segnano ancora 0 nella casella partite giocate. Questo perché la sentenza del Consiglio di Stato solamente in settimana ha concesso alle due squadre di partecipare all’attuale campionato di Serie B.

Per il Lecco la festa per la promozione in cadetteria c’era già stata sul campo quando le vittorie per 2-1 e 3-1 nella finale playoff contro il Foggia erano valse appunto il ritorno in Serie B dopo mezzo secolo di storia. Per il Brescia erano state invece lacrime e dolori i giorni a cavallo tra maggio e giugno con il ko all’andata per 1-0 in occasione del playout col Cosenza terminato con l’1-1 in extremis di Meroni sul campo trasformato in 3-0 a tavolino dopo il lancio di petardi in campo che aveva interrotto anzitempo la finalissima di ritorno. Ironia della sorte proprio il Cosenza sarà l’avversario di questo debutto in Serie B. (aggiornamento di Christian Attanasio)

OGGI SI PROSEGUE CON LA 4^ GIORNATA

I risultati Serie B oggi, domenica 3 settembre, vedranno scendere in campo dodici squadre che si daranno battaglia chiudendo di fatto la quarta giornata dopo le quattro sfide di sabato. Dunque il piatto ricco sarà proprio quello di domenica con due match in più: si inizierà alle 16:15 mentre si chiuderà con la gara delle 20:45, nel mezzo quattro partite alle 18:30 che riempiranno il pomeriggio inoltrato dei tifosi di Serie B. Ad aprire la domenica sportiva sarà il match tra Brescia Cosenza proseguendo con Cremonese Sampdoria, Lecco Catanzaro, Spezia Como e Ternana Bari. La gara conclusiva sarà quella tra Cittadella Venezia.

Da annotare come, nonostante si tratti della quarta giornata, ci siano due debutti stagionali ovvero quelli di Lecco e Brescia che rispettivamente con Catanzaro e Cosenza giocheranno la loro prima gara ufficiale della stagione. Questo perché prima di prendere parte al campionato di Serie B, le due squadre hanno dovuto aspettare le sentenze del Consiglio di Stato che hanno permesso al Brescia di venire ripescato dopo la retrocessione sul campo ai playout e al Lecco di tornare in Serie B dopo aver vinto sul rettangolo verde i playoff.

RISULTATI SERIE B, TUTTE LE PARTITE

I risultati B di oggi, domenica 3 settembre, assomigliano molto al Girone A di Serie C. Questo perché cinque delle sei sfide che andranno in scena nell’ultimo giorno della settimana si giocheranno al nord. L’unica eccezione è Terni con la Ternana che ospita il Bari alle ore 18:30. Per il resto tanta Lombardia con Brescia Cosenza, Cremonese Sampdoria e Lecco Catanzaro.

Per il resto rimaniamo nel Settentrione andando in Liguria dove lo Spezia padrone di casa ospiterà il Como, altra squadra lombarda tra le altre cose. A chiudere la domenica di Serie B nonché la quarta giornata ci sarà Cittadella Venezia in una sfida tutta veneta. D’altronde è una situazione a cui siamo già stati abituati in questi primi turni e lo saremo per tutta l’annata: le cinque squadre lombarde (quelle citate più la Feralpisalò) rappresentano un record per questa stagione, seguiti dalle 3 squadre dell’Emilia-Romagna.

RISULTATI SERIE B, 4^ GIORNATA

DOMENICA

Ore 16.15

Brescia Cosenza

Ore 18.30

Cremonese Sampdoria

Lecco Catanzaro

Spezia Como

Ternana Bari

Ore 20.45

Cittadella Venezia











