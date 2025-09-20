Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite della 4^ giornata del torneo che potremo seguire oggi, sabato 20 settembre 2025

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: VIA ALLE PRIME TRE PARTITE

Siamo ai nastri di partenza per il tris di partite delle ore 15.00 e quindi anche per il ricco sabato dei risultati Serie B. Ovviamente dopo tre giornate la classifica conta relativamente, però diamo merito a Modena e Cesena e allora dedichiamo qualche riga in più alle squadre dell’Emilia Romagna appaiate a quota 7 punti con due vittorie e un pareggio a testa. I tifosi facciano pure gli scongiuri, ma per il Cesena il sogno potrebbe essere il ritorno in Serie A dopo poco più di un decennio di assenza, dal momento che l’ultima apparizione dei romagnoli nella massima categoria risale al 2014-2015, portando il totale dei campionati in Serie A per il Cesena a 13.

I numeri sono molto simili per il Modena, anche se in questo caso bisognerebbe tenere conto anche dei campionati prima del girone unico: comunque per gli emiliani l’ultima volta risale al 2003-2004, quindi sarebbe ancora più emozionante. A settembre però meglio non fare troppi calcoli e dare spazio invece alle emozioni dei risultati Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ALTRE CINQUE PARTITE OGGI

Come sempre sarà ricchissimo l’appuntamento di oggi, sabato 20 settembre 2025, in compagnia dei risultati Serie B, perché la quarta giornata del campionato cadetto, già iniziata con ben due anticipi ieri, entrerà definitivamente nel vivo con cinque partite che ci faranno compagnia da metà pomeriggio fino a sera inoltrata.

La fascia più calda sarà quella delle ore 15.00, quando avremo infatti un triplo appuntamento con i risultati Serie B: per la precisione, potremo assistere a Reggiana Catanzaro, Spezia Juve Stabia e Venezia Cesena, quindi da Nord a Sud ci saranno tante tifoserie pronte ad emozionarsi e se possibile anche esultare.

Una citazione più ampia potrebbe andare al match in laguna, perché il Venezia, che è sceso dalla Serie A, è ancora imbattuto ma oggi dovrà ospitare un Cesena che ha iniziato in maniera splendida il nuovo campionato con due vittorie e una sconfitta nelle precedenti tre giornate della Serie B 2025-2026.

Le altre partite del pomeriggio per i risultati Serie B metteranno di fronte squadre che sono partite un po’ più lentamente, allora ovviamente sarà molto significativo scoprire se e chi riuscirà ad elevarsi in posizioni intriganti e chi invece dovrà iniziare a fare i conti con un andamento lento dopo url primo mese di cammino.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ECCO LE ULTIME DUE PARTITE

Intriganti anche gli ultimi due appuntamenti odierni con i risultati Serie B: alle ore 17.15 ecco Monza Sampdoria, sfida tra due grandi deluse della scorsa stagione che adesso cercano di voltare pagina e rilanciarsi, ma con esiti alterni. Per il Monza ci sono 4 punti, finora alti e bassi ma una nuova vittoria potrebbe lanciare i brianzoli verso i vertici. Scenario che tuttavia sarebbe pessimo per la Sampdoria, reduce da tre sconfitte consecutive, un incubo senza fine per i blucerchiati dopo la salvezza acciuffata anche con un po’ di fortuna nel maggio scorso.

Infine, alle ore 19.30 avremo il “quasi derby” Mantova Modena. I padroni di casa lombardi cercheranno la seconda vittoria del loro campionato, ma sotto i riflettori ci saranno soprattutto gli ospiti emiliani, perché il Modena finora ha già ottenuto due vittorie e un pareggio e di conseguenza i canarini fino a questo momento sono stati fra i più bravi nei risultati Serie B. Arriveranno conferme anche questa sera dallo stadio Danilo Martelli?

RISULTATI SERIE B, 4^ GIORNATA

ore 15.00

Reggiana Catanzaro 0-0

Spezia Juve Stabia 0-0

Venezia Cesena 0-0

ore 17.15

Monza Sampdoria

ore 19.30

Mantova Modena

CLICCA PER LA CLASSIFICA SERIE B