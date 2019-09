Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, 5^ giornata (24 settembre)

Per i risultati di Serie B legati alla quinta giornata ci addentriamo nel primo turno infrasettimanale della stagione: nessun anticipo del lunedì e dunque il programma scatta martedì 24 settembre, con otto delle dieci partite previste (la giornata si chiuderà poi mercoledì). Naturalmente la classifica di Serie B è ancora in fase di definizione, perchè si è giocato troppo poco e perchè questo torneo è storicamente aperto e incerto fino al termine; tuttavia sarà molto interessante scoprire come cambieranno le cose dopo queste partite, tutte in calendario alle ore 21:00. Scopriamole: si tratta di Ascoli-Spezia, Cittadella-Pescara, Cosenza-Livorno, Crotone-Juve Stabia, Entella-Venezia, Perugia-Frosinone, Pisa-Empoli e Pordenone-Benevento. Una quinta giornata dunque che si prospetta estremamente interessante; non resta che valutare quello che succederà, analizzando la situazione prima che i risultati di Serie B tornino ufficialmente a tenerci compagnia.

RISULTATI SERIE B: IL PRIMO TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati di Serie B attesi per la quinta giornata si aprono con due squadre al comando della classifica: il Benevento sembra aver definitivamente girato le sue due viti e si prepara ad affrontare la trasferta del Bottecchia avendo agganciato in vetta l’Entella, costretta al primo pareggio sul campo di un concreto Pescara. A inseguire sono due sorprese: l’Ascoli di un Paolo Zanetti che si sta confermando anche in una categoria superiore e la Salernitana di Giampiero Ventura che per il momento si sta prendendo la sua rivincita. Il terzetto Pisa-Empoli-Perugia si trova a -2 dalla coppia di testa, e dunque all’Arena Garibaldi si gioca quello che possiamo considerare il vero big match di questo turno infrasettimanale; vedremo domani il Trapani che è l’unica squadra rimasta a 0 punti, oggi invece proveranno a prendersi la prima vittoria Cosenza e Juve Stabia che non sono partite con il piede giusto. Mancano poche ore dunque all’avvio di questa quinta giornata: staremo a vedere quello che succederà.

RISULTATI SERIE B: 5^ GIORNATA

ore 21:00 Ascoli-Spezia

ore 21:00 Cittadella-Pescara

ore 21:00 Cosenza-Livorno

ore 21:00 Crotone-Juve Stabia

ore 21:00 Entella-Venezia

ore 21:00 Perugia-Frosinone

ore 21:00 Pisa-Empoli

ore 21:00 Pordenone-Benevento

CLASSIFICA

Benevento, Entella 10

Ascoli, Salernitana 9

Pisa, Perugia, Empoli 8

Pescara 7

Pordenone, Cremonese 6

Chievo, Crotone 5

Spezia, Venezia, Frosinone 4

Livorno, Cittadella 3

Cosenza, Juve Stabia 1

Trapani 0



