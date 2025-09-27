Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite della 5^ giornata che si disputano oggi, sabato 27 settembre 2025

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SETTE PARTITE OGGI

Sarà un giorno lunghissimo oggi, sabato 27 settembre 2025, in compagnia dei risultati Serie B: non tanto a livello cronologico, dal momento che le fasce orarie saranno quelle ormai ben note, ma dobbiamo segnalare che avremo nelle prossime ore ben sette partite per la quinta giornata, anche perché alle viste c’è il successivo turno infrasettimanale.

In particolare avremo ben cinque partite in contemporanea alle ore 15.00, per un pomeriggio quindi che ci dirà parecchio circa la classifica di Serie B. Una partita inevitabilmente spiccherà su tutte le altre, cioè Cesena Palermo, la sfida fra due delle tre squadre che sono entrate in questo turno condividendo il primo posto.

Inizio di campionato eccellente per entrambe, dopo la sosta sono arrivate due vittorie consecutive per entrambe, con il Cesena che ha firmato un doppio colpo esterno consecutivo battendo prima la Sampdoria e poi il Venezia a casa loro, motivo per cui i romagnoli potrebbero iniziare a coltivare qualche sogno ardito.

Per il Palermo invece lottare per la promozione è un obbligo, Filippo Inzaghi e i suoi ragazzi non sembrano comunque schiavi della pressione perché finora i risultati Serie B ci parlano di tre vittorie e un pareggio in quattro giornate per i rosanero siciliani. Il test al Manuzzi sarà quindi molto significativo per capire se il Palermo potrà fare fin da subito la lepre…

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DUE BIG IN CRISI

Nella nostra sintetica panoramica sui risultati Serie B passiamo poi al posticipo che alle ore 19.30 chiuderà questo intenso sabato, perché Bari Sampdoria sarà altrettanto significativa, anche se purtroppo per motivi radicalmente diversi nella classifica di Serie B, che vede pugliesi e blucerchiati clamorosamente agli ultimi due posti, con il Bari che vanta un solo pareggio e la Sampdoria che finora addirittura ha sempre perso nelle precedenti quattro giornate del nuovo campionato cadetto.

Dopo la sosta due sconfitte a testa nelle partite giocate a settembre, mese che quindi non ha ancora portato punti alle due squadre. Oggi ovviamente qualcosa cambierà, ma il big-match del San Nicola rischia di diventare la partita della paura già alla quinta giornata. La Sampdoria sembra già ripiombata nell’incubo della passata stagione, per il Bari invece i brutti ricordi di una retrocessione sfiorata sono di due anni fa, è comunque un momento storico difficile per entrambe e allora una vittoria sarebbe fondamentale stasera nei risultati Serie B…

RISULTATI SERIE B, 5^ GIORNATA

ore 15.00

Avellino Entella

Cesena Palermo

Mantova Frosinone

Sudtirol Reggiana

Venezia Spezia

ore 17.15

Monza Padova

ore 19.30

Bari Sampdoria

