Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle prime sei partite per la 6^ giornata (oggi martedì 30 settembre 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: INIZIA IL TURNO INFRASETTIMANALE

I risultati Serie B tornano a farci compagnia anche a cavallo dei mesi di settembre e ottobre, dal momento che la sesta giornata del campionato cadetto si disputa in turno infrasettimanale e avrà le sue prime sei partite in programma nella serata di oggi, martedì 30 settembre 2025, con gli ultimi quattro incontri che saranno invece domani.

Gli incontri di oggi saranno tutti in contemporanea alle ore 20.30 e la prima citazione è doverosa per Frosinone Cesena, perché i ciociari arrivano dalla clamorosa vittoria esterna per 1-5 sul campo del Mantova sabato pomeriggio, mentre i romagnoli si sono confermati una splendida realtà del torneo con il pareggio per 1-1 contro il Palermo.

Nella classifica di Serie B adesso Frosinone e Cesena hanno 11 punti a testa e quindi il match allo stadio Benito Stirpe può essere considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto, anche se naturalmente è molto presto per dire se davvero ciociari e romagnoli lotteranno fino al termine della stagione per la promozione in Serie A.

Abbiamo già nominato il Palermo, che a sua volta ha 11 punti in classifica e stasera è atteso da un incontro di cartello per i risultati Serie B, quello con il Venezia. Sarebbe stato il derby del cuore di Maurizio Zamparini, sarà comunque una partita importante per entrambe, specie dopo la vittoria contro lo Spezia che ha rilanciato le ambizioni anche dei lagunari.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: CHI DEVE RISCATTARSI?

Abbiamo quindi finora analizzato il momento di squadre che stanno bene, i risultati Serie B però vedranno scendere in campo stasera anche formazioni che devono riscattarsi – un paio le abbiamo già nominate. Il trionfo del Frosinone a Mantova è infatti un ko davvero doloroso, se visto in ottica lombarda: perdere 1-5 in casa farebbe male a chiunque, i virgiliani per cercare il rilancio hanno viaggiato per centinaia di chilometri e stasera sono attesi sul campo della Juve Stabia, finora vero mister X del campionato di Serie B 2025-2026 con quattro pareggi nelle prime cinque giornate.

Deve provare a risalire la china anche lo Spezia, che nello scorso campionato ha lottato fino all’ultimo per la promozione e ora sarebbe invece in zona retrocessione: in questo caso cinque giornate bastano per far scattare l’allarme e allora per i risultati Serie B sarà molto importante scoprire che cosa succederà stasera anche in Reggiana Spezia. Il momento non è dei migliori nemmeno per gli emiliani, che sabato hanno perso sul campo del Sudtirol: chi sorriderà grazie a questo turno infrasettimanale e chi invece si ritroverà ancora più in difficoltà?

RISULTATI SERIE B, 6^ GIORNATA

Ore 20.30

Entella Bari

Frosinone Cesena

Juve Stabia Mantova

Padova Avellino

Palermo Venezia

Reggiana Spezia

CLICCA PER LA CLASSIFICA