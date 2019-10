Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score 7^ giornata (oggi 6 ottobre)

Oggi, domenica 6 ottobre 2019, si completerà il quadro dei risultati Serie B per quanto riguarda la settima giornata del campionato cadetto 2019-2020. Infatti, alla vigilia della sosta, non ci saranno posticipi al lunedì sera, di conseguenza dopo l’anticipo del venerdì sera e le sei partite andate in scena ieri, ecco che oggi avremo gli ultimi tre incontri per completare il quadro dei risultati Serie B e darci la classifica completa dopo queste prime sette giornate. Il calendario sarà quello tradizionale, con due partite nella fascia pomeridiana e un posticipo serale: si scenderà dunque in campo alle ore 15.00 per Cremonese Cittadella e Salernitana Frosinone, mentre il posticipo delle ore 21.00 sarà Ascoli Pescara. Come detto, in seguito ci sarà la pausa in occasione della finestra riservata alle Nazionali e dunque la Serie B tornerà poi in campo solamente fra due settimane.

RISULTATI SERIE B: LE SQUADRE DI SPICCO

Classifica alla mano, nel quadro dei risultati Serie B per i posticipi attesi oggi le due squadre più attese potrebbero essere Salernitana e Ascoli, che sono partite molto bene e di conseguenza navigano nei piani più alti, i campani a quota 13 punti mentre i marchigiani finora ne hanno accumulati 12. Certo, le gerarchie sono ancora molto fragili, come è normale che sia ad inizio ottobre, a maggior ragione in Serie B, che è un campionato equilibrato per definizione. Resta il fatto che Gian Piero Ventura sta rilanciando le ambizioni della Salernitana, capace di raccogliere finora quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta e reduce dal colpaccio per 2-3 sul campo del Livorno. L’Ascoli invece nella scorsa giornata ha perso a Cremona, ma i marchigiani di Paolo Zanetti finora hanno comunque fatto benissimo con quattro vittorie e due sconfitte. Il cammino però è appena iniziato, c’è ancora tanta strada da fare…

RISULTATI SERIE B, 7^ GIORNATA

ore 15.00

Cremonese Cittadella

Salernitana Frosinone

ore 21.00

Ascoli Pescara

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 15

Empoli, Crotone, Perugia 14

Salernitana 13

Ascoli 12

Entella, Pordenone 11

Cremonese, Chievo 10

Pisa, Cittadella, Venezia 9

Pescara 7

Frosinone 5

Spezia, Livorno, Trapani, Cosenza, Juve Stabia 4



© RIPRODUZIONE RISERVATA