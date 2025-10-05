Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle ultime partite in programma nella 7^ giornata (oggi domenica 5 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: VIA AI POSTICIPI

I risultati Serie B stanno per farci compagnia anche oggi, due delle squadre attese in campo nella prima domenica di ottobre e delle quali non abbiamo ancora parlato sono Sudtirol e Pescara. Le due formazioni si sono affrontate mercoledì sera allo stadio Adriatico, dove il Sudtirol con il gol di Coulibaly ha accarezzato la vittoria fino al 95’ minuto, quando il Pescara è riuscito a pareggiare grazie al gol di Meazzi per il definitivo 1-1.

Per il Sudtirol è stata quindi un’occasione persa per fare un balzo verso il vertice della classifica, gli altoatesini ci riproveranno oggi ospitando l’Empoli al Druso, mentre per il Pescara il pareggio agguantato in extremis ha evitato una sconfitta che certamente avrebbe creato difficoltà al Delfino. Per gli abruzzesi c’è in vista la delicata trasferta a Marassi contro la Sampdoria, con punti già molto pesanti in palio per entrambe, le emozioni saranno quindi assicurate anche in questa intensa domenica in compagnia dei risultati Serie B! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOMENICA CON QUATTRO PARTITE

Si chiude oggi, domenica 5 ottobre 2025, una settimana molto intensa in compagnia dei risultati Serie B, dal momento che fra martedì e mercoledì abbiamo avuto il turno infrasettimanale mentre il weekend ospita la settima giornata, che nelle prossime ore sarà completata dalle sue ultime quattro partite.

Il turno precedente ha registrato ben otto pareggi su dieci incontri, quattro su quattro addirittura al mercoledì: pochi scossoni nella classifica di Serie B ma grandi benefici per chi era riuscito a vincere, cioè Frosinone e Juve Stabia. I ciociari sono già tornati in campo ieri, oggi alle ore 15.00 sarà invece la volta di Carrarese Juve Stabia.

Le Vespe sono ancora imbattute e si sono attestate in zona playoff, la trasferta in Toscana ci potrà dire fino a che punto si potranno spingere le ambizioni stagionali della Juve Stabia, che d’altronde già nello scorso campionato fu eccellente quinta e fino ai playoff coltivò il sogno della promozione.

Le altre sette squadre che sono attese in campo nelle prossime ore hanno invece pareggiato nel turno infrasettimanale, segno X che per alcuni è stato un rallentamento e per altri invece può avere fatto piacere, esaminiamo quindi ora alcuni spunti sui risultati Serie B proprio partendo da quella raffica di pareggi.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: DOPO UNA RAFFICA DI PAREGGI

Ad esempio, per la Sampdoria il pareggio di mercoledì sera contro il Catanzaro è stato il primo punto all’attivo, quindi se non altro è servito a spezzare la serie da incubo di cinque sconfitte consecutive con cui i blucerchiati avevano iniziato il loro cammino nei risultati Serie B. Il pareggio contro il Monza era stato un “brodino” (come si suol dire) anche per l’Empoli, partito con ben altre ambizioni ma per il momento più vicino al fondo della classifica piuttosto che alle posizioni di vertice.

Umore ben diverso invece in casa Modena, dove il pareggio a Carrara è stato un risultato comunque positivo, ma che aveva sancito la perdita del primato solitario in classifica. Oggi la chiusura della settima giornata sarà alle ore 19.30 con Modena Entella, occasione sulla carta propizia agli emiliani per cercare di tornare alla vittoria. I liguri sapranno fare la sorpresa prima che il campionato di Serie B 2025-2026 si fermi per la sosta?

RISULTATI SERIE B, 7^ GIORNATA

ore 15.00 Carrarese Juve Stabia

ore 15.00 Sudtirol Empoli

ore 17.15 Sampdoria Pescara

ore 19.30 Modena Entella

