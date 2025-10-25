Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score delle partite per la 9^ giornata che sono in programma oggi, sabato 25 ottobre 2025

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: UN SABATO MOLTO RICCO

Ben sette partite ci aspetteranno nelle prossime ore per i risultati Serie B, infatti oggi, sabato 25 ottobre 2025, sarà un giorno davvero significativo per la nona giornata del campionato cadetto, che poi avrà in vista fra martedì e mercoledì prossimi un nuovo turno infrasettimanale per andare in doppia cifra.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 11^ giornata (oggi sabato 25 ottobre 2025)

Adesso però ci concentriamo naturalmente sulla stretta attualità e allora diamo uno sguardo a questo ultimo sabato del mese di ottobre, con la classifica di Serie B che vede sempre al comando il Modena, che ha già giocato l’anticipo di ieri sera contro l’Empoli e ora attende di scoprire i risultati delle inseguitrici.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: pari Novara, +3 Altamura (gironi A, C, 24 ottobre)

In tal senso, l’appuntamento centrale del sabato per i risultati Serie B potrebbe essere quello con Catanzaro Palermo, che sarà però il posticipo delle ore 19.30. I calabresi sono una delle delusioni della prima parte della stagione, non hanno ancora vinto nemmeno una partita e navigano in cattive acque, un riscatto proprio oggi avrebbe valore doppio.

Il Palermo invece non ha ancora mai perso e merita quindi il bel secondo posto, ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro partite, compreso il big-match di settimana scorsa contro il Modena, quindi anche per i rosanero siciliani sarebbe fondamentale prendersi una vittoria stasera nella sfida più meridionale di questa Serie B.

Risultati Serie C, classifica/ Colpo Vis Pesaro a Pontedera! Diretta gol live score (20 ottobre 2025)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: ATTENTI A MARASSI

Fra le altre partite di oggi per i risultati Serie B ce ne saranno diverse da seguire con interesse, però forse la più stuzzicante potrebbe essere Sampdoria Frosinone, per le opposte ma altrettanto urgenti esigenze delle due formazioni che scenderanno in campo a Marassi alle ore 15.00. Per la Sampdoria infatti questo è un altro campionato molto difficile, la sconfitta nel derby contro l’Entella ha fermato il primo momento positivo dei blucerchiati e allora sarebbe fondamentale tornare a fare punti fin da oggi, contro una big della attuale Serie B.

Il Frosinone si merita questa definizione per quanto aveva fatto vedere nelle prime sei giornate di campionato, di recente però i risultati Serie B sono stati molto negativi anche per i ciociari, con le ultime due sconfitte consecutive caratterizzate da zero gol segnati e quattro al passivo contro Venezia e Monza, quindi invertire il trend sarebbe urgente anche per il Frosinone. Tutto questo renderà il Luigi Ferraris un campo centrale oggi pomeriggio, non vediamo l’ora di scoprire che cosa potrà succedere…

RISULTATI SERIE B, 9^ GIORNATA

Ore 15.00

Avellino Spezia

Entella Pescara

Monza Reggiana

Sampdoria Frosinone

Sudtirol Cesena

Ore 17.15

Carrarese Venezia

Ore 19.30

Catanzaro Palermo

CLICCA PER LA CLASSIFICA