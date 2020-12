Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (11^ giornata)

RISULTATI SERIE B: GLI ANTICIPI, IN CAMPO VENEZIA-MONZA E CHIEVO-REGGINA

Sono riflettori puntati in questo venerdi 11 dicembre 2020 sui risultati della Serie B: con oggi infatti daremo il via a una ricchissima 11^ giornata del campionato cadetto, che in via quasi eccezionale, prevedrà non uno ma ben due anticipi nella giornata di venerdi. La ragione di tale modifica nel programma classico della seconda serie del calcio italiano è presto detta: in settimana infatti il campionato della serie B vivrà il suo secondo turno infrasettimanale della stagione, il 15 di dicembre. Di conseguenza si è fatto necessario anticipare un po’ i tempi e da appassionati non possiamo certo lamentarci, tenuto anche conto che pure sarà grandissimo spettacolo oggi in campo. Esaminando il programma ufficiale, vediamo infatti che già alle ore 19.00 sarà sfida bollente al Penzo tra Venezia e Monza, con i brianzoli impazienti di riscattarsi dal 3-0 rimediato contro la Reggiana solo pochi giorni fa. Alle ore 21.00 sarà poi la volta della sfida al Bentegodi tra Chievo e Reggina, dove i veneti troveranno a invertire il trend, dopo ben due sconfitte di fila.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di dare il via a questo venerdi sera tutto dedicato ai risultati della Serie B, pure ci pare utile andare a dare un occhio anche alla classifica del secondo campionato, dove pure anche oggi contiamo diversi buchi. Sono ancora diversi i match che vanno recuperati: pure rimane possibile fare alcune considerazioni, specie in vetta alla graduatoria dove è battaglia all’inseguimento della capolista Salernitana, in vetta con ben 23 punti. Pure impegnato in questa impresa, pur sulla distanza, è il Venezia di Zanetti, che pure dopo il pari con il Lecce, rimane sempre incollato alle prime posizioni della lista. Non può dire la sta cosa il Chievo, che pur avendo un match da recuperare, pure sta facendo fatica a rimanere nella zona play off della graduatoria, con appena 14 punti messi da parte in nove incontri. E’ però fascia della graduatoria cui ambisce il Monza, oggi in campo: i brianzoli infatti hanno segnato a tabella i medesimi punti dei rivali veneti, ma ancora rimangono esclusi dalla top eight. E chissà che oggi la sorte possa arridere alla squadra di Brocchi che pure ha appena accolto tra le proprie file Mario Balotelli: solo il campo ce lo dirà.

RISULTATI SERIE B

Ore 19.00 Venezia-Monza

Ore 21.00 Chievo-Reggina

CLASSIFICA SERIE B

Salernitana 23

Spal 21

Lecce, Empoli, Frosinone 19

Venezia 18

Cittadella, Chievo, Monza 14

Pordenone 13

Reggiana 11

Brescia, Reggina, Pisa 10

Vicenza, Cosenza 10

Cremonese 8

Pescara 7

Ascoli, Entella 5





