Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (13^ giornata)

RISULTATI SERIE B LIVE 13^ GIORNATA: OGGI UNA DOPPIA SFIDA

Sono riflettori puntati sui risultati della Serie B, oggi venerdi 18 dicembre 2020: dopo dunque il gustoso turno infrasettimanale appena messo alle spalle, il campionato cadetto torna in campo per la 13^ giornata e proprio oggi vivremo i primi due anticipi. A cui ovviamente non vediamo l’ora di dare spazio: anche perché a breve anche il secondo campionato italiano si fermerà per le festività natalizie. Stando al calendario ufficiale, dopo questo 13^ turno, la Serie B sarà ancora in campo il prossimo 21 e 22 dicembre: poi si fermerà qualche giorno, per tornare protagonista il prossimo 27 e 30 dicembre, per gli ultimi turni dell’anno solare 2020. Prima chiaramente di guardare così avanti, fermiamoci per godere dei match che il campionato cadetto ha messo in programma oggi, per la 13^ giornata. Da calendario ufficiale pure vediamo che per oggi saranno appena due le partite previste: si comincerà alle ore 19.00 al Comunale di Chiavari con la sfida tra Entella e Pordenone, mentre alle ore 21.00 sarà la volta del big match tra Frosinone e Salernitana.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di dare il via a questo venerdi tutto riservato ai risultati della Serie B, ci pare senza dubbio utile provare a dare un contesto alle sfide che ci attendono e che pure metteranno in campo club che stanno vivendo momenti ben differenti. Nutrono infatti ambizioni di leadership i canarini di testa come i granata di Castori alla vigilia della 13^ giornata di Serie B: i primi dopo tutto si sono rilanciati in vetta alla classifica grazie ai tre punti vinti contro la Reggiana pochi giorni fa, mentre i secondi sono stati appena spodestati dell’Empoli dal primo gradino, per “colpa” del pareggio rimediato col Lecce nel turno infrasettimanale di campionato. Sono invece altri piazzamenti quelli che procurano il Pordenone e soprattutto la Virtus Entella di Mister Vivarini. Se per la sfida di questa sera allo Stirpe sono messi in palio punti che valgono la promozione, la squadra ligure sta ora lottando per evitare la retrocessione, e purtroppo senza grandissimi risultati. I biancazzurri infatti si presentano alla 13^ giornata da fanalino di coda del campionato cadetto: pure sono ben desiderosi di chiudere questa prima parte di campionato con una soddisfazione. Speriamo che arrivi presto.

RISULTATI SERIE B

Ore 19.00 Entella-Pordenone

Ore 21.00 Frosinone-Salernitana

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 25

Salernitana 24

Frosinone 23

Spal 22

Lecce, Venezia 21

Cittadella, Monza 20

Chievo 18

Reggiana, Pordenone, Brescia, Pisa 14

Vicenza, Cosenza 12

Reggina 10

Cremonese 9

Pescara 8

Ascoli 6

Entella 5



