Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (13^ giornata)

Dopo una lunga sosta per le nazionali, ecco che torna di scena anche il secondo campionato italiano e oggi, sabato 23 novembre 2019, otterremo i primi risultati di Serie B per questa intensissima 13^ giornata. Dopo quindi il gustoso anticipo tra Pescara e Cremonese a cui abbiamo assistito solo ieri sera, ecco che i riflettori in questo sabato sono solo per la cadetteria: il programma ufficiale di questo turno poi ci offre big match da non perdersi: vediamo subito quali. Da calendario infatti per i risultati di Serie B della 13^ giornata oggi si comincerà alle ore 15,00: a quest’ora avrà inizio la sfida Benevento-Crotone al Vigorito, ma pure gli scontri Juve Stabia-Salernitana e Livorno-Trapani. Da calendario poi sempre alle ore 15,00 avrà inizio anche lo scontro tra Pordenone e Perugia, da cui ci attendiamo scintille. A chiusura del sabato dedicato ai risultati di Serie B ecco la partita tra Empoli e Venezia, prevista al Castellani alle ore 18,00.

RISULTATI SERIE B: LA CLASSIFICA

Prima di dare la parola al campo per i primi match e risultati della Serie B di questa 13^ giornata, certo non possiamo prescindere anche dalla classifica del campionato cadetto, così fissata alla vigilia della giornata. Ecco che certo dobbiamo subito segnalare la prima provvisoria posizione del Benevento, che pur dopo il pareggio ottenuto con la Juve Stabia, continua a rimanere in vetta, sia pure con 25 punti e un vantaggio di appena 4 lunghezze sul Crotone, avversario diretto. Gareggiano invece per la terza piazza del podio Cittadella t(con 20 punti) con Pescara, Pordenone e Perugia, ma va detto che oltre in classifica i distacchi continuano ad essere minimi: non ci sorprendiamo dunque che i tre punti messi oggi in palio possano modificare non poco le cose in graduatoria. Di fila e con perlopiù appena un punto a separarli troviamo infatti Chievo, Salernitana, Ascoli e Empoli nella top ten e già a metà classifica la situazione non è meno confusa. Per quanto riguarda i gradini più bassi ecco ancora in piena zona rossa Cosenza e Spezia (con 12 punti), oltre a Juve Stabia, Livorno e Trapani: i siciliani hanno solo 7 punti finora e sono ancora fanalino di cosa della cadetteria, pur dopo il pareggio ottenuto solo pochi giorni fa contro il Cosenza.

RISULTATI SERIE B

Ore 15,00 Benevento-Crotone

Ore 15,00 Juve Stabia-Salernitana

Ore 15,00 Livorno-Trapani

Ore 15,00 Pordenone-Perugia

Ore 18,00 Empoli-Venezia

CLASSIFICA SERIE B

Benevento 25

Crotone 21

Pescara, Cittadella 20

Pordenone, Perugia 19

Chievo, Salernitana 18

Ascoli, Empoli, Frosinone 17

Pisa, Venezia, Entella, Cremonese 16

Cosenza, Spezia 12

Juve Stabia 11

Livorno 10

Trapani 7



