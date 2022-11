Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (14^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI RIPARTE!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia dopo la sosta: inizia un tour de force nel campionato cadetto, che sabato 26 novembre vive la sua 14^ giornata e poi avrà tre turni nello spazio di una settimana, per recuperare sul tempo “perduto”. Oggi si parla di anticipi, perché le partite sono soltanto due: Parma Modena alle ore 15:00 e Pisa Ternana alle ore 18:00. Questo perché, essendo ferma la Serie A vista la presenza dei Mondiali, i risultati di Serie B di fatto si sostituiscono al massimo campionato di calcio nel calendario, come del resto succedeva fino ad un paio di anni fa per le pause dedicate agli impegni delle nazionali.

Risultati Serie B, classifica/ Pareggio a Terni, equilibrio in zona playoff!

Parlando dei risultati di Serie B, possiamo notare che la classifica di questo campionato cadetto vede al comando il Frosinone: i ciociari stanno provando la fuga giusta, sono 5 i punti di vantaggio sulla Reggina ma negli anticipi del sabato non vedremo all’opera nessuna di queste due squadre, visto che quella con la classifica più alta sarà il Parma che occupa la quarta piazza, e potrebbe fare un bel salto in avanti. Concentriamoci dunque su quello che ci dirà il campo, ma prima come sempre dobbiamo fare la nostra valutazione su quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere da questa 14^ giornata, con particolare riferimento agli anticipi.

Risultati Serie B, classifica/ Il Frosinone vince e tenta l'allungo! 12^ giornata

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

È dunque nuovamente il tempo di parlare dei risultati di Serie B: le due partite di sabato 26 novembre aprono la 14^ giornata e sono particolarmente interessanti. Del Parma abbiamo detto, squadra che Fabio Pecchia ha trasformato rispetto alla deludente stagione scorsa e che ora viaggia realmente per la promozione diretta, sapendo di avere la rosa giusta per farlo. Oggi poi torna il derby emiliano contro il Modena, che dopo un avvio stentato ha preso vigore e infatti potrebbe anche entrare nella corsa per un posto ai playoff.

L’altra partita è Pisa Ternana, e anche qui si parla di un match di alta classifica perché le fere stanno confermando quanto di buono fatto vedere nelle settimane passate, sono quarte in compagnia del Parma e sognano in grande. Il Pisa invece era partito malissimo, ma dall’esonero di Rolando Maran – che ha riportato in panchina Luca D’Angelo – le cose sono sensibilmente cambiate e adesso i nerazzurri sono imbattuti da otto giornate, anche se non hanno vinto troppo spesso hanno comunque scalato la graduatoria. Tra poco dunque scopriremo cosa ci porteranno in dote questi risultati di Serie B…

Risultati Serie B, classifica/ Il Genoa pareggia, Frosinone solitario in vetta!

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 14^ GIORNATA

Ore 15:00 Parma Modena

Ore 18:00 Pisa Ternana

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 30

Reggina 25

Genoa 23

Parma, Ternana 22

Bari 21

Brescia, Sudtirol 20

Ascoli 19

Cagliari 17

Pisa, Spal, Palermo, Cittadella 15

Modena, Benevento, Cosenza 14

Como 13

Venezia 9

Perugia 8











© RIPRODUZIONE RISERVATA