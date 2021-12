Risultati Serie B, classifica/ Colpo esterno del Benevento Diretta gol live score

RISULTATI SERE B, CLASSIFICA: COLPO ESTERNO DEL BENEVENTO

Il Benevento vince in casa della Ternana grazie alla doppietta siglata da Lapadula. Accade tutto nella prima frazione con Proietti che perde un pallone sanguinoso recuperato dal centravanti che si invola verso la porta avversaria e sigla il primo gol. Lo stesso Lapadula conquista un calcio di rigore per il fallo subito da Capuano. Nella seconda frazione la Ternana attacca a testa bassa a caccia del pareggio ma non riesce ad impensierire mai seriamente il portiere avversario. Con questa vittoria il Benevento sale momentaneamente in terza posizione a quota 31 punti. La Ternana resta ancorata a meta classifica a quota 22 punti. (agg. Umberto Tessier)

CREMONESE OK

Il quadro dei risultati Serie B per la diciassettesima giornata del campionato cadetto si è aperto con la vittoria casalinga per 3-2 della Cremonese contro il Crotone. Confermato dunque il pronostico della vigilia, anche se al termine di una partita più sofferta del previsto: già al 4’ minuto di gioco il Crotone era passato a sorpresa in vantaggio grazie a un gol di Maric, la Cremonese ha ristabilito la parità solamente al 39’ grazie alla rete di Fagioli, ma poi ha preso il largo nella ripresa. Sono infatti arrivati per i padroni di casa lombardi il gol di Strizzolo al 50’ e di Zanimacchia al 73’, infine il rigore segnato da Benali al minuto 83 è servito al Crotone solo per accorciare le distanze.

Di conseguenza, nella classifica di Serie B la Cremonese sale a quota 29 punti e si consolida sempre più nel pieno della zona playoff e pure in corsa per le prime due posizioni, mentre il Crotone resta tristemente a quota 8 punti e per i calabresi quindi lo spettro della retrocessione si fa sempre più concreto. Il venerdì di Serie B non è ancora finito: alle ore 20.30 infatti ci attende il secondo anticipo Ternana Benevento. Che cosa succederà allo stadio Liberati? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Si accende questo venerdi tutto riservato ai risultati della Serie B e prima sfida a farci compagnia solo tra pochi istanti per la 17^ giornata è senza dubbio quella tra Cremonese e Crotone. L’incontro è dei più attesi, considerato il valor dei tre punti messi in palio, per entrambe le società, che pure vivono momenti diversissimi. Dopo lo scivolone occorso solo pochi giorni fa contro l’Alessandria, la squadra di casa è tornata a correre e pure a vincere, con l’ultimo successo recuperato settimana scorsa ai danni del Cosenza: per Pecchia e i suoi ragazzi un buon recupero e chissà che un successo oggi possa pure rilanciarli verso la conquista della vetta della graduatoria, affatto distante.

Pure quelli di oggi sono punti pesantissimi anche per il Crotone, club tra i più “disperati” alla vigilia del 17^ turno. La squadra rossoblù è infatti oggi solo al 18^ gradino della classifica di Serie B, con appena 8 punti e di cui uno solo arrivato negli ultimi 5 turni: per Marino la situazione si fa complicata e pure la sua panchina ora non pare affatto solida. Vedremo però che ci dirà il campo, ultimo giudice: si comincia! (agg Michela Colombo)

PER IL RECORD

Sfida affascinante in questo venerdi risultato ai risultati della Serie B è senza dubbio quella tra Ternana e Benevento che pure ci farà compagnia solo questa sera. Al Liberati infatti vengono a contesa due delle squadre più in forma del campionato: lo è certo il club umbro, che pure torna tra le mura di casa avendo alle spalle ben cinque risultati utili di fila e ben nove punti messi da parte nelle ultime 5 uscite.

Per le Fere davvero un buon momento, che chiaramente i rossoverdi vogliono capitalizzare al massimo: pure contro una big del campionato cadetto. Ospiti affatto “accomodanti” questa sera saranno gli stregoni, che pure tornano in campo con ben tre successi di fila e pure la quarta posizione occupata in classifica di Serie B, con ben 28 punti. Il Benevento dunque si annuncia come avversario in buone condizioni e pronto a fare male: chissà che dirà il campo oggi!. (agg Michela Colombo)

AL VIA LA 17^ GIORNATA

Siamo pronti ad entrare nel vivo della 17^ giornata del secondo campionato nazionale e davvero non vediamo l’ora di scoprire i primi risultati della Serie B, che pure otterremo in questo venerdi 10 dicembre 2021. Come spesso accade, il programma per gli anticipi di un turno della cadetteria è ben risicato: pure siamo sicuri che saranno scintille oggi in campo, tenuto pure conto che ormai manca davvero pochissimo per chiudere il turno di andata di questa stagione 2021-22 e incoronare il campione d’inverno.

Senza perdere altro tempo prezioso, andiamo dunque a vedere che cosa ci riserva il calendario della 17^ giornata per questo venerdi riservato ai risultati della Serie B. Programma alla mano con che oggi il primo fischio d’inizio sarà alle ore 18.00 con la sfida allo Zini tra Cremonese e Crotone, match che pure vede i lombardi al momento favoriti, se non altro per merito dell’ottimo successo strappato solo pochi giorni fa al Cosenza. Il secondo e ultimo match di anticipo del 17^ turno è atteso invece solo alle ore 20.30 e pure sarà tra Ternana e Benevento. Tra le mura di casa del Liberati, gli umbri metteranno alla prova la propria imbattibilità contro gli stregoni, che pure approdano al turno da ben tre vittorie di fila, maturate contro Reggina, Vicenza e Pordenone,

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL CONTESTO

In attesa di scoprire primi risultati della Serie B per la 17^ giornata di campionato, pure dobbiamo ora dare un occhio anche a quanto sta accadendo nella classifica del secondo campionato nazionale. A pochi turni dalla conclusione del girone di andata la situazione in vetta alla lista è esplosa: al momento troviamo in prima posizione il Pisa, ma con 32 punti e dunque solo uno in più del Lecce e due del Brescia, che gli contendono dunque il ruolo da capolista. Pure subito dietro i distacchi sono minimi: in zona play off dal Benevento terzo a quota 28 punti, troviamo almeno sette club in meno di tre punti: e già con Ternana e Reggina, con 22 punti a testa siamo oltre il decimo piazzamento.

In fondo alla classifica della Serie B, alla vigilia delle sfide per la 17^ giornata pure la situazione di fa meno caotica: tolto Como, Spal e Parma (coi ducali a quota 19 punti), ecco che già in zona rossa troviamo a quota 15 il Cosenza, che pure ne hanno solo in più dell’Alessandria, subito dietro. Ancora più lontani i club che invece stazionano in zona retrocessione e dunque Crotone, Vicenza e Pordenone: i rossoblu infatti, nonostante il recente KO con la Spal rimangono ancora a quota 8, mentre lanerossi e ramarri hanno un punto in meno e sono quanto mai in difficoltà.

RISULTATI SERIE B

Cremonese-Crotone 3-2

RISULTATO FINALE Ternana-Benevento 0-2 (23′ Lapadula, 41′ Lapadula)

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 32

Lecce 31

Benevento 31

Brescia 30

Cremonese 29

Monza 28

Ascoli 26

Cittadella, Perugia, Frosinone 25

Reggina, Ternana 22

Como 21

Spal 20

Parma 19

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza, Pordenone 7



