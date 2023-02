Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (26^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI PARTE CON DUE ANTICIPI!

I risultati di Serie B tornano a farci compagnia, questa volta venerdì 24 febbraio: si giocano infatti due anticipi nella serata, entrambi alle ore 20:30 e che sono Frosinone Parma e Pisa Perugia. È la 26^ giornata, la settima nel girone di ritorno; il turno proseguirà poi con sette partite al sabato, e domenica 26 febbraio si concluderà con il posticipo Ascoli Benevento. Naturalmente può cambiare in maniera sensibile la classifica di Serie B, e a tale proposito bisogna dire che questa sera avremo in campo la capolista Frosinone che, con 15 punti di vantaggio sulla coppia che occupa il terzo posto, è sempre più lanciata verso la promozione diretta.

Tra le altre squadre sul terreno di gioco per i risultati di Serie B in questo venerdì, occhio al Parma che è a ridosso della zona playoff ma ha perso un’occasione nell’ultima giornata; il Pisa ha un punto in più e gioca ancora per provare a prendersi direttamente la semifinale, il Perugia invece deve innanzitutto fare i conti con la salvezza e da questo punto di vista cerca continuità, anche se rispetto al pessimo girone di andata sembra decisamente aver cambiato passo. Staremo a vedere cosa succederà sui campi, perché tra poco per i risultati di Serie B si comincerà davvero a giocare per gli anticipi della 26^ giornata…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo allora vicini a un altro appuntamento dedicato ai risultati di Serie B. Il Frosinone scappa: nell’ultima giornata ha subito un incredibile gol da centrocampo ma è riuscito a non perdere a Palermo, in questo modo ha anche mantenuto la giusta distanza dal Genoa (a sua volta fermato sul pareggio) e soprattutto come detto ha confermato un vantaggio di 15 punti su Bari e Sudtirol, che sono le due squadre sulle quali fare i calcoli per la promozione diretta. Salvo improvvisi e inattesi crolli il Frosinone dovrebbe farcela; per i playoff invece è come sempre lotta intestina e passionale.

Tanto che il Perugia, una squadra che è stata in zona retrocessione fino a poche settimane fa, potrebbe entrarci visto che si trova a 6 punti dal terzetto che staziona tra la settima e la nona posizione. Una di queste tre squadre è il Pisa: vincendo lo scontro diretto all’Arena Garibaldi il Grifone dimezzerebbe lo svantaggio dai nerazzurri, ma per l’appunto deve trovare continuità perché a qualche brillante vittoria ha fatto seguire prestazioni non all’altezza, per esempio la sconfitta contro un Ascoli che era in calo. Vedremo allora cosa ci offriranno i campi, noi per ora possiamo solo dire che tra poco per i risultati di Serie B sarà tempo di lasciar parlare i protagonisti della serata.

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 26^ GIORNATA

Ore 20:30 Frosinone Parma

Ore 20:30 Pisa Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 55

Genoa (-1) 43

Bari, Sudtirol 40

Reggina 39

Cagliari 36

Pisa, Modena, Palermo 35

Parma, Ternana 34

Ascoli 32

Cittadella 30

Perugia 29

Venezia, Como 28

Benevento 26

Spal, Brescia 25

Cosenza 23











