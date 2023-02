Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score degli anticipi (27^ giornata)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: OGGI TRE ANTICIPI!

Abbiamo un interessante appuntamento dedicato ai risultati di Serie B: si gioca infatti, a partire da martedì 28 febbraio, un nuovo turno infrasettimanale nel campionato cadetto e siamo arrivati questa volta alla 27^ giornata. Possiamo dunque presentare le tre partite che vivremo oggi, che apriranno questo turno e che vanno in scena tutte alle ore 20:30 del martedì. Il calendario ci propone Cosenza Reggina, Palermo Ternana e Parma Pisa; tre gare molto interessanti, che ovviamente potranno cambiare la classifica di Serie B nelle sue varie lotte, considerando che oggi saremo in campo soprattutto per playoff e salvezza.

Cosa dire allora? La Reggina di Pippo Inzaghi ha una bella occasione, il derby calabrese è sempre molto sentito ma gli amaranto sono tornati a vincere dopo una lunga crisi e vogliono approfittarne per provare a riprendersi il terzo posto e restare a contatto con la promozione diretta. Attenzione poi a Parma e Palermo, che lentamente ma inesorabilmente stanno risalendo: in particolare grande colpo dei ducali, che sono diventati la prima squadra a battere il Frosinone al Benito Stirpe ridando idealmente (le distanze sono ancora ampie) un po’ di speranza alle concorrenti per il salto in Serie A. Vedremo poi cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco saremo dunque in campo per vivere i risultati di Serie B che sono legati alla 27^ giornata. I tre anticipi ci presentano appunto il Cosenza, che arriva dal pesantissimo ko di Como: cinque gol incassati che hanno impedito ai lupi di scalare posizioni in classifica, la situazione non è compromessa perché in fondo al gruppo non si viaggia rapidamente ma certamente il Cosenza ha ora bisogno di punti importanti. Così la Ternana, che rischia di sprofondare: esonerato Aurelio Andreazzoli, dopo aver perso contro il Cittadella il grande protagonista (in negativo) è stato il presidente rossoverde che ha avuto un alterco con i tifosi.

Atmosfera dunque molto calda e Ternana che non può più sbagliare se vuole mantenere speranze di playoff e appunto evitare di farsi risucchiare nella corsa per non retrocedere. Il Pisa invece ha perso un po’ di passo rispetto ai primi tempi del ritorno di Luca D’Angelo, ma rimane sempre e comunque una squadra che ha qualità e che a pieno titolo si potrebbe iscrivere alla lotta per i playoff, di cui ricordiamo che l’anno scorso ha giocato la finale. Tra poche ore saremo in campo per dare il via ai risultati di Serie B per gli anticipi della 27^ giornata…

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 27^ GIORNATA

Ore 20:30 Cosenza Reggina

Ore 20:30 Palermo Ternana

Ore 20:30 Parma Pisa

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 55

Genoa (-1) 46

Bari 43

Reggina 42

Sudtirol 41

Pisa 38

Parma, Cagliari 37

Palermo 36

Modena 35

Ternana 34

Ascoli, Cittadella 33

Como 31

Perugia, Venezia 29

Benevento 27

Spal, Brescia 25

Cosenza 23











