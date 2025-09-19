Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score dei due anticipi di venerdì 19 settembre, che inaugurano la quarta giornata.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SI APRE CON GLI ANTICIPI!

I risultati Serie B, questa è una novità, ci fanno già compagnia venerdì 19 settembre nel senso che gli anticipi sono due: si raddoppia dunque rispetto al tradizionale calendario del campionato cadetto, per la quarta giornata si comincia già alle ore 19:00 con Frosinone Sudtirol e poi si prosegue alle ore 21:00.

Qui avremo invece Palermo Bari; due partite che inaugurano una quarta giornata già importante, vero che siamo solo all’inizio di una stagione molto lunga e aperta alle sorprese ma, d’altro canto, abbiamo già qualche buona indicazione che ci arriva da quanto è accaduto nei primi tre turni di questo torneo.

Tra le quattro squadre che scendono in campo stasera, quelle messe meglio in classifica sono Palermo e Frosinone: entrambe sono al primo posto con 7 punti (insieme a Modena e Cesena) e tra l’altro giocano in casa, dunque possono provare ad allungare.

Per i ciociari questa potrebbe essere la seconda promozione in tre stagioni; il Frosinone ha trovato continuità nel corso degli ultimi anni, ma è pur vero che nell’ultimo campionato ha rischiato di retrocedere e, non fosse stato per la penalizzazione del Brescia, avrebbe dovuto giocare il playout, dunque attenzione a cosa succederà ora nei risultati Serie B.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: BIG MATCH AL BARBERA

Torniamo dunque a parlare con vivo interesse dei risultati Serie B, sicuramente il big match che ci viene presentato è Palermo Bari anche se, a dire il vero, la classifica ci dice che in questo momento si tratta di un testa-coda. Il Bari è partito malissimo: appena un punto in tre partite, frutto anche di un calendario non semplicissimo, e adesso bisogna già rincorrere perché alle spalle c’è solo la Sampdoria, le ambizioni della piazza pugliese non sono mai state nascoste ma negli ultimi anni il Bari no è mai riuscito a confermarle con i risultati del campo, e ha bisogno di una chiara sterzata.

Sarà davvero difficile però al Renzo Barbera, nel derby del Sud: il Palermo come abbiamo ripetuto più volte è forse il principale candidato alla promozione diretta, per il momento non ha segnato tantissimo ma è solidissimo in difesa e ha in panchina un Pippo Inzaghi che per il campionato cadetto rappresenta una garanzia. Lo scopriremo strada facendo, intanto per questi appassionanti risultati Serie B cominciamo a metterci nell’attesa di queste due partite che si giocano come anticipi della quarta giornata, i campi poi ci diranno come sempre cosa succederà e come cambierà la classifica del torneo.

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 4^ GIORNATA

Ore 19:00 Frosinone Sudtirol

Ore 21:00 Palermo Bari

CLASSIFICA SERIE B

Modena, Cesena, Palermo, Frosinone 7

Carrarese, Venezia, Entella 5

Reggiana, Empoli, Sudtirol, Monza, Avellino 4

Catanzaro, Juve Stabia, Mantova 3

Spezia 2

Pescara, Padova, Bari 1

Sampdoria 0