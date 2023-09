RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Grande derby emiliano! Diretta gol live score (4^ giornata, 2 settembre 2023)

RISULTATI SERIE B: DERBY PER LA CAPOLISTA

Naturalmente in primo piano per i risultati Serie B fra le quattro partite di oggi ci sarà il derby emiliano Parma Reggiana, sia perché si tratta di una sfida molto sentita, sia perché i padroni di casa del Parma finora sono stati i migliori protagonisti del primo scorcio del campionato di Serie B 2023-2024, come dimostra anche la classifica del campionato cadetto. Tre vittorie su tre per il Parma, che ha già giocato due partite casalinghe e le ha vinte entrambe per 2-0 (segnare al Tardini finora è stato impossibile per gli ospiti) prima di dare una significativa dimostrazione di forza andando a vincere per 1-2 nel turno infrasettimanale a Pisa.

Risultati Serie B, Classifica/ Diretta gol live score: Venezia in rimonta! (30 agosto 2023)

Dall’altra parte c’è una Reggiana più in difficoltà, come d’altronde può essere prevedibile per una neopromossa come la squadra di Reggio Emilia, che finora non è andata oltre un pareggio e due sconfitte, per cui la Reggiana in classifica ha solamente un punto ed è già a -8 dai cugini del Parma alla vigilia del derby regionale emiliano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score: Parma e Modena a punteggio pieno (oggi 29 agosto 2023)

LA 4^ GIORNATA PARTE CON 4 ANTICIPI

Torna questo sabato – 2 settembre – il grande appuntamento con le emozioni dei risultati di Serie B; gli anticipi della quarta giornata offriranno nuovi spunti sulle ipotetiche ambizioni delle squadre iscritte al campionato cadetto. Il recente turno infrasettimanale ha delineato ulteriormente gli equilibri, al netto di risultati in linea con il pronostico e delle solite sorprese che il torneo spesso riserva. Chiaramente, dopo soli 4 turni è decisamente presto per parlare di squadre favorite per la promozione; discorso eguale sul fronte salvezza e retrocessioni. Tra l’altro, diversi sono i match da recuperare anche per via del “caso” Lecco; ancora a secco in termini di partite disputate.

RISULTATI SERIE B CLASSIFICA/ Rimonta Reggiana! Diretta gol live score 2^ giornata (oggi 26 agosto 2023)

Questo sabato di Serie B, valido per la quarta giornata di campionato, aprirà i battenti con quattro sfide in contemporanea alle ore 18.30: Modena-Pisa, Palermo-FeralpiSalò, Parma-Reggiana e Sudtirol-Ascoli. Al netto di asterischi sull’attuale classifica, ogni sfida risulta decisiva per le rispettive ambizioni delle squadre impegnate. Con il calciomercato ormai concluso, il baricentro delle ambizioni si è spostato totalmente sul rettangolo di gioco.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Tutto pronto per vivere i risultati di Serie B per questa quarta giornata di campionato; sarà un sabato ricco di sorprese e sicuramente non mancheranno le emozioni che solo il rettangolo di gioco può regalare. La classifica è ancora acerba ma alcuni fattori offrono spunti di analisi importanti per quelle che saranno le sfide di quest’oggi, sabato 2 settembre. Il Parma continua a macinare successi; tre successi su tre e la sfida contro la Reggiana potrebbe rappresentare una prova di forza importante per le ambizioni di ritorno in Serie A. Discorso simile per il Palermo; con una partita in meno è comunque a bottino pieno e attende al Renzo Barbera gli ultimi della classe: la FeralpiSalò. Gli uomini di Stefano Vecchi venderanno cara la pelle al fine di poter finalmente ottenere il primo risultato utile dopo tre sconfitte consecutive.

Occhio anche al tanto atteso debutto del Lecco che, in attesa del responso sul ricorso di Perugia e Reggina, inizia solo alla quarta giornata il suo campionato di Serie B. Gli uomini di Luciano Foschi dovranno vedersela con il Catanzaro, reduce da due risultati utili consecutivi e con una partita in meno. Indicazioni importanti potrebbero arrivare anche dal match tra Modena e Pisa; I primi viaggiano spediti verso il sogno promozione; la squadra della torre pendente è invece reduce dalla bruciante sconfitta di misura contro il Parma capolista. Tra i match di questo sabato alle 18.30 spicca anche la sfida tra Sudtirol e Ascoli: Ottimo avvio di campionato per gli uomini di Pierpaolo Bisoli a differenza degli avversari che hanno trovato la prima vittoria solo alla terza giornata e dopo due sconfitte consecutive.

RISULTATI SERIE B: ANTICIPI 4^ GIORNATA

Ore 18.30 Modena Pisa

Ore 18.30 Palermo FeralpiSalò

Ore 18.30 Parma Reggiana

Ore 18.30 Sudtirol Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Parma 9

Modena 6

Venezia, Cosenza, Palermo,

Bari, Sudtirol, Catanzaro 4

Pisa, Ascoli, Cittadella 3

Spezia, Sampdoria, Cremonese,

Reggiana, Como 1

Lecco, Ternana, FeralpiSalò 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA