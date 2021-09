RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Diretta gol: in campo a Como! Live score

RISULTATI SERIE B: SI COMINCIA

Siamo finalmente pronti a dare il calcio d’inizio di Como Frosinone, prima partita per i risultati di Serie B che rappresentano gli anticipi della 4^ giornata. L’ultima volta in cui i lariani sono stati in Serie B non è andata benissimo: era la stagione 2015-2016, iniziata con Carlo Sabatini come allenatore e conclusa con Stefano Cuoghi, con in mezzo anche Gianluca Festa. Aveva disputato un ottimo campionato Simone Andrea Ganz, autore di 16 reti, ma il Como aveva chiuso in ultima posizione: ventiduesimo con 33 punti e appena 5 vittorie, staccato di 9 lunghezze da Livorno e Modena penultimi. L’ultima vittoria, inutile, era arrivata il 15 maggio 2016: un roboante 4-0 allo Spezia, che si era comunque qualificato ai playoff.

Dunque il successo in Serie B manca al Como da quasi cinque anni e mezzo, visto che in queste prime tre giornate sono arrivati due pareggi e una sconfitta; nel frattempo c’è stato un fallimento con ripartenza dalla Serie D, due promozioni in tre stagioni e il grande ritorno nel torneo cadetto. Giacomo Gattuso sarà in grado di fare meglio dei suoi predecessori? Curiosamente, in Serie B il Como non si salva addirittura dal 1977: dopo la retrocessione dal massimo campionato aveva chiuso sesto, mentre alla fine degli anni Ottanta era stata doppio salto all’indietro fino alla C1. Diamo allora la parola al campo e mettiamoci comodi, per i risultati di Serie B si inizia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

DUE ANTICIPI!

Per i risultati di Serie B, questa volta il nostro primo appuntamento è venerdì 17 settembre: la 4^ giornata ci presenta infatti due anticipi che sono Como Frosinone (ore 18:00) e Brescia Crotone (ore 20:30) e dunque il turno si apre subito con gare interessanti e che soprattutto rappresentano una differenza rispetto al solito calendario. Saremo al Sinigaglia e al Rigamonti, per due partite di stampo diverso ma con protagoniste quattro squadre che allo stesso modo vanno alla ricerca di punti, sia pure per obiettivi diversi.

La stagione è partita in maniera interessante e per certi versi sorprendente, tra le formazioni in campo per i risultati di Serie B di venerdì l’osservata speciale è chiaramente il Brescia che sta volando al primo posto in classifica, ma ci sono le altre che chiedono spazio e attenzione. Aspettando che si giochi, proviamo ad approfondire il tema legato a queste due partite analizzando nel dettaglio i temi principali che sono legati ai risultati di Serie B, provando a ipotizzare come cambierà la classifica dopo gli anticipi.

RISULTATI SERIE B: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque per i risultati di Serie B: il Brescia è impegnato in casa contro il Crotone, una squadra che in questo momento rappresenta la numero 1 del campionato e, prima in classifica in compagnia di Pisa e Ascoli, ha già il miglior attacco del torneo e minaccia di andare in fuga. Dall’altra parte, gli squali vanno ancora a caccia della prima vittoria stagionale ma questo è un tema che accomuna altre 7 società in questo inizio di campionato cadetto; c’è anche il Como per esempio, i lariani ospitano un Frosinone che dopo la grande fatica dell’anno scorso sembra essere ripartito con un altro passo, naturalmente aspira a un posto nei playoff e sa che una partita come questa, anche se arriva soltanto a metà settembre, può essere importante per salire ancor più di colpi in una classifica incerta.

Resta il Como, appunto: i lariani hanno pareggiato le prime due partite fermando squadre sulla carta superiori, poi hanno perso in casa contro il sorprendente Ascoli e dunque vanno a caccia, allo stesso modo del Crotone, di una vittoria che possa dare un minimo di respiro in vista dei prossimi impegni. Tra poco per i risultati di Serie B si gioca: non resta che aspettare e capire cosa succederà nei due anticipi di venerdì 17 settembre…

RISULTATI SERIE B: 4^ GIORNATA

ore 18:00 Como Frosinone 0-0

ore 20:30 Brescia Crotone

CLASSIFICA SERIE B

Brescia, Pisa, Ascoli 9

Parma 7

Cremonese, Cittadella 6

Frosinone, Reggina, Monza 5

Spal, Benevento, Perugia 4

Cosenza 3

Crotone, Lecce 2

Vicenza, Alessandria, Ternana, Pordenone 0



